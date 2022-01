Tra le dame di Uomini e donne rimaste nel cuore dei telespettatori di Canale 5 vi è Valentina Autiero, che per diversi anni ha fatto parte del parterre del trono over, dove si mise in mostra per il suo carattere "fumantino". Da un po' di tempo Valentina non è più tra le dame protagoniste della trasmissione Mediaset, anche se ha sempre cercato di mantenere un filo diretto con i fan che la seguono sui social e, proprio in questi giorni, ha svelato di aver dovuto fare i conti con delle difficoltà dal punto di vista lavorativo e anche di salute.

Valentina Autiero, l'ex dama di Uomini e donne, si sfoga sui social

Nel dettaglio, l'ex dama del trono over, ha raccontato ai suoi fan social quello che ha vissuto nel corso dell'ultimo periodo.

Valentina ha svelato che l'ultima parte dell'anno appena trascorso, è stato ricco di cambiamenti per lei ma anche di delusioni, in primis dal punto di vista lavorativo.

Come aveva raccontato più volte durante la sua esperienza a Uomini e donne, Valentina lavora come assistente presso uno studio dentistico che si trova a Roma.

L'ex dama di U&D, costretta a cercare un secondo lavoro

Ebbene, la dama ha svelato ai numerosi fan che la seguono che l'ultimo periodo non è stato facile e che si è ritrovata costretta a cercare un secondo lavoro, dato che uno non le basterebbe più. Insomma Valentina ha dovuto fare i conti con delle ristrettezze dal punto di vista economico, tali da portarla a cercare un secondo impiego.

"Devo mettermi alla ricerca di un altro lavoro, perché uno non mi basta più", ha svelato senza troppi mezzi termini Valentina Autiero.

"Quando pensi di essere serena c'è sempre qualcosa che non va", ha aggiunto ancora l'ex dama di Uomini e donne trono over, senza nascondere la propria amarezza per questa situazione.

Il ritorno di Uomini e donne su Canale 5: ecco quando riparte dopo la pausa di Natale

In attesa di scoprire se Valentina riuscirà a risolvere la propria situazione lavorativa e se, magari, ci sarà modo di rivederla di nuovo anche in televisione a Uomini e donne, l'appuntamento con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi sta per tornare di nuovo in onda su Canale 5.

Dopo la lunga pausa dovuta al periodo delle festività natalizie, la trasmissione dei sentimenti ritornerà in onda nel daytime della rete ammiraglia. L'appuntamento con Uomini e donne, infatti, riprenderà da lunedì 10 gennaio, come sempre alle ore 14:45 circa su Canale 5 con le nuove puntate del trono over e del trono classico, che si preannunciano dense di colpi di scena e sorpresa.

Occhi puntati in primis sulla tronista Roberta, dato che sarà trasmessa l'attesa puntata della sua scelta finale.