Proseguono le appassionanti anticipazioni di Love is in the air: le puntate della soap turca che andranno in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio vedranno Piril ed Engin contendersi un posto in una rinomata scuola per i rispettivi figli con gli amici Eda e Serkan. Nel frattempo, Aydan, ottenuta la conferma che Kemal è il vero padre di Serkan, cercherà un modo per comunicare la notizia ad entrambi. Infine, problemi di cuore per Melek: la ragazza è innamorata di Burak ma quest'ultimo pare abbia intenzione di mantenere solo un rapporto di amicizia.

Eda e Serkan sfidano Piril e Engin

Le puntate di Love is in the air che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio prenderanno il via dalla scoperta da parte di Aydan che il vero padre di suo figlio è Melek. La donna dovrà trovare la maniera giusta per dare la notizia al figlio e all'attuale compagno. Intanto, Piril ed Engin chiederanno un girono di permesso per affrontare le prove che consentiranno al figlio Can di accedere ad una rinomata scuola. Eda e Bolat si infurieranno molto quando scopriranno che gli amici non hanno rivelato il nome della scuola che ha solo un posto disponibile per paura che i genitori di Kiraz potessero accedere al loro posto.

Così Eda e Serkan si metteranno in gioco per ottenere per la figlia l'unico posto disponibile nella scuola, tenendo conto che la piccola Kiraz ha espresso in precedenza il desiderio di andare nella stessa scuola di Can.

I due chiederanno aiuto ad Aydan per poter avere un colloquio: in cambio Eda prometterà alla donna di organizzare una cena con Serkan. Sarà però l'intervento di Ayfer a consentire ai genitori di Kiraz di avere un colloquio. La gara per ottenere il posto a scuola avrà luogo non senza creare tensione tra i quattro amici. Alla fine, però, nessuno otterrà l'accesso all'istituto visto che la direttrice scoprirà che ognuno di loro ha qualcosa da nascondere.

Aydan confessa la verità al figlio

Mentre Kerem deciderà di partire in seguito ad una chiamata che Pina riceverà, Melek troverà il coraggio di confessare ad Ayfer di essere innamorata di Burak. Il giovane, però, non pare avere alcuna intenzione di intraprendere un percorso sentimentale con Melo, dopo averla baciata precedentemente in preda ai fumi dell'alcool.

Aydan, dal canto suo, dopo che la nipotina ha scoperto il suo delicato segreto, deciderà finalmente di confessare al figlio Serkan che suo padre non è Alpetekin, come lui ha sempre pensato, ma in realtà è Kemal. Aydan affiderà la delicata confessione ad un messaggio telefonico. Per sapere come Bolat accoglierà la notizia non ci resta che attendere le nuove anticipazioni di Love is in the air, la soap turca che ha conquistato il pubblico italiano.