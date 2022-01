Questa sera, venerdì 28 gennaio, ci sarà a partire dalle 21:25 circa su Canale 5, un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Il Reality Show targato Mediaset è giunto alla trentottesima puntata. In studio come sempre, ad affiancare il direttore del settimanale Chi, le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le due donne sono sempre pronte a dire la loro sui vipponi senza remore e peli sulla lingua. Nel corso della diretta non mancheranno sorprese, chiarimenti e colpi di scena. Gli ultimi giorni sono stati molto movimentati per i vipponi e con il padrone di casa saranno tantissimi gli argomenti di cui parlare e discutere.

Delia Duran e la sua idea d'amore: 'Mi piacciono anche le donne, ho avuto un'esperienza con Aida Yespica'

L'arrivo di Delia Duran ha portato non poco scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. La modella venezuelana in questi giorni di permanenza si è lasciata andare a delle confidenze inaspettate sulla sua vita privata. Questa sera, sicuramente si parlerà della sua particolare idea d'amore. La compagna di Alex Belli ha infatti confessato di essere attratta anche dalle donne e di aver avuto un'esperienza con la sua conterranea Aida Yespica. Intanto, non sappiamo se Alex Belli sarà presente in studio, visto come sono andate le cose l'ultima volta. L'attore ha avuto uno scontro con il conduttore Alfonso Signorini che si è visto costretto a cacciarlo dalla diretta.

Due nuovi vipponi varcheranno la porta rossa, sorprese per Soleil Sorge: in studio sua zia e il suo cagnolino

Questa sera, faranno il loro ingresso all'interno della casa due nuovi vipponi. Si tratta di Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Medugno, classe 1998, è un modello napoletano. Nel 2019 ha partecipato a Uomini e Donne in veste di corteggiatore della tronista Clarissa Marchese.

Su Tik tok ha ben tre milioni di followers. Costantino invece, nato a Napoli nel 1988, è un modello e un personal trainer. Sui social è super seguito. Due gradite sorprese poi attendono Soleil Sorge. La ragazza è apparsa molto giù in questo giorni: potrà rivedere la zia a cui è molto legata e il suo amato cagnolino Simba. Non bisogna dimenticare il televoto del pubblico. A rischio eliminazione ci sono: Barù, Federica Calemme e Nathaly Caldonazzo. Come sempre non mancheranno le temutissime nomination che creano non poco scompiglio tra i concorrenti.