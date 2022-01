Quando Stefania scoprirà di essere la figlia di Gloria ne Il Paradiso delle signore? Non manca molto alla verità. Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano che Ezio e zia Ernesta verranno spiati durante una loro importante e delicata conversazione riguardo il certificato della presunta morte di Moreau. Il signor Colombo si accorgerà del terzo incomodo e inizierà a tremare, tanto da essere pronto a svelare tutto a Veronica, stanco di mentirle da troppo tempo. La situazione si complica ulteriormente dopo che le Veneri troveranno il braccialetto di Stefania, con incisa la sua data di nascita.

Sarà proprio Gloria a consegnare il prezioso gioiello a Ezio, lasciandogli carta bianca. Stando agli ultimissimi spoiler, emergono altre novità e dettagli sulla spinosa faccenda.

La vera storia di Gloria Moreau

Facciamo un passo indietro per capire bene cosa sta succedendo. Nella scorsa stagione, Gloria si è presentata al Paradiso delle signore in incognito, sperando di non incontrare zia Ernesta, ovvero colei che ha cresciuto Stefania, la figlia che è stata costretta ad abbandonare.

Con il passare del tempo, Gloria è riuscita a calmare almeno un po' le sue ansie, accettando di 'vivere' Stefania a distanza, senza poterle dire la verità ma costruendo un bellissimo rapporto con lei. Proprio quando sembrava esserci una sorta di equilibrio, ecco che arriva Ezio, il padre di Stefania.

Gloria era (o meglio, lo è ancora) la moglie di Ezio Colombo, con la quale ha avuto Stefania. La bella Moreau faceva l'ostetrica, un lavoro che amava molto. Una notte bussò alla sua porta una donna incinta in gravissime condizioni.

Come raccontato dalla stessa Gloria, fu costretta a scegliere tra la donna e il bambino, preferendo la prima.

Il marito della donna la denunciò e questa grave accusa la costrinse a scappare per non perdere il lavoro e perché Stefania ed Ezio non avessero ripercussioni.

Con la morte nel cuore e senza dire nulla alla sua famiglia, Gloria lasciò tutto. Visse prima in Liguria e poi a Nizza, dove lavorò alle dipendenze di una ricca signora che, dopo la sua morte, le lasciò tutto.

Ecco perché Gloria è ricca, come abbiamo visto in occasione della riffa organizzata da Vittorio per Natale. I suoi segreti verranno presto a galla, come svelano le anticipazioni delle nuove puntate. Vediamo perché.

Veronica scopre chi è Gloria? Trame dei nuovi episodi Il Paradiso delle Signore

Gli spoiler rivelano che una persona molto vicina a Ezio inizierà a mettere insieme i pezzi, intuendo che ha costruito un castello di bugie. Ora sappiamo che questa persona non è Stefania. Rimangono Gemma e Veronica, dato che zia Ernesta presto lascerà Milano. La verità è molto vicina e, dopo che ogni segreto verrà a galla, tutte le dinamiche di casa Colombo cambieranno.

Resta poi da vedere se ci sarà questo fantomatico matrimonio di Ezio e Veronica, possibilità alquanto remota nel caso in cui Zanatta venga a sapere chi è davvero Gloria.