Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 17 a sabato 22 gennaio, Liam si recherà a casa di Thomas e scorgerà il ragazzo baciarsi con una persona che secondo lui somiglia molto a Hope. Successivamente andrà da Steffy e dopo aver bevuto molto, trascorrerà con lei una notte d'amore. Inoltre Finn metterà in guardia Hope dal fidarsi di Thomas, mentre Ridge non potrà che essere preoccupato per i comportamenti anomali del figlio.

Liam racconta a Steffy le sue preoccupazioni riguardo Thomas

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 17 al 22 gennaio, Liam parlerà con Steffy e le esporrà tutte le sue preoccupazioni su Thomas. La Forrester però lo rassicurerà. Intanto Liam grazie alla posizione del suo telefono, verrà a conoscenza che sua moglie si trova a casa di Thomas e si recherà immediatamente. Una volta giunto sul posto assisterà ad una scena che lo lascerà scioccato, infatti vedrà il Forrester baciare una figura che assomiglia a Hope.

Hope e Wyatt sono preoccupati dal fatto che Liam non risponde al telefono

Secondo le anticipazioni televisive fino al 22 gennaio, Liam sarà sempre più convinto di aver visto Hope scambiarsi un bacio con Thomas e andrà da Steffy per parlarle dell'accaduto.

Quest'ultima resterà stupita quando apprenderà le ultime novità e proverà a calmarlo, anche se gli dirà che la cosa migliore è quella di confrontarsi con Hope. La Logan intanto sarà con Wyatt e non riusciranno a trovare Liam in nessun modo. Inoltre Finn avanzerà delle domande sia a Hope che a Thomas, per capire lo stato mentale del Forrester.

Nel frattempo Thomas contatterà Hope, ma la donna gli dirà immediatamente che l'unica persona che ama è suo marito Liam. Finn invece andrà da Thomas e noterà subito la sua insofferenza per i ripetuti mal di testa, ma lui negherà ogni cosa. Il medico gli chiederà quali sono i suoi reali sentimenti verso Hope. In tutto questo Steffy e Liam parleranno a cuore aperto e inizieranno a bere.

L'uomo le rivelerà che probabilmente ha sbagliato a lasciarla, in considerazione del fatto che non ha mai smesso di amarla.

Ridge è preoccupato dal comportamento di Thomas

In base agli spoiler della prossima settimana, Hope sarà molto preoccupata per l'assenza del marito, con Finn che proverà a farle aprire gli occhi sulle reali intenzioni che Thomas ha nei suoi confronti. Intanto Liam e Steffy si sveglieranno a letto dopo una notte d'amore [VIDEO] e parleranno su quello che è successo tra di loro la sera precedente. La giovane Forrester pur sperando di poter tornare insieme allo Spencer, gli consiglierà di sistemare le cose con la moglie. Infine Ridge sarà preoccupato per lo strano comportamento del figlio e si convincerà di quanto detto da lui. Thomas infatti gli dirà che essere da solo è la punizione per il male che ha fatto a tante persone.