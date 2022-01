Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il paradiso delle signore' che racconta la vita e gli amori di alcuni dipendenti di un centro commerciale della Milano degli anni sessanta. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 10 al 14 gennaio 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle paure di Ezio riguardanti il suo passato con Gloria, sull'imminente partenza di zia Ernesta, sulla proposta lavorativa ricevuta da Flora, sulla lettera che Umberto scriverà alla Ravasi, sull'ultimatum che Flavia darà a Ludovica e sul ritorno di Dante.

Gloria perde il bracciale

Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle signore' ci segnalano che Ezio inizierà a temere che qualcuno abbia potuto ascoltare la sua conversazione con zia Ernesta in cui parlava di Gloria. In preda ai dubbi, l'uomo mediterà di raccontare tutta la verità a Veronica, rischiando di rovinare per sempre ciò che ha costruito con lei. Nel frattempo, Gloria perderà il braccialetto con su scritto il nome di Stefania e la sua data di nascita, rischiando di farsi scoprire dalle Veneri che lo ritroveranno nel corso di una prova vestiti. Riavuto il monile, la donna lo affiderà a Ezio che chiederà consiglio a Veronica per decidere se restituirlo o no alla proprietaria. La zia Ernesta annuncerà di essere in partenza da Milano, mentre Ezio riuscirà ad ottenere il certificato di morte di Gloria.

Non riuscendo ad affrontare tutte le spese domestiche del suo appartamento, Irene si metterà alla ricerca di una nuova inquilina all'insaputa di Maria. Quest'ultima, infatti, quando lo verrà a sapere si arrabbierà con lei per essere stata tenuta all'oscuro di tutto.

Umberto scrive una lettera a Flora

Giungerà al Paradiso un'importante proposta di lavoro per Flora dagli Stati Uniti.

La stilista si renderà inizialmente irreperibile per poi presentarsi in negozio per riferire a Vittorio di non essere in grado di soddisfare le richieste dei clienti americani. Più tardi, Flora annuncerà ad Umberto ed Adelaide di voler lasciare la loro villa, facendo soffrire Umberto. Scosso, l'uomo le scriverà una lettera misteriosa in cui le rivelerà tutto ciò che è successo anche con suo padre.

Letta la missiva, Flora deciderà di rimanere. Flavia sorprenderà Marcello e Ludovica in atteggiamenti intimi, intuendo che sono una coppia. Arrabbiata, la donna metterà la figlia di fronte ad una scelta. A quel punto, Ludovica si rifiuterà di scendere a patti con la madre, affermando di essere disposta anche a rinunciare alla rendita di famiglia pur di rimanere insieme a Marcello. Nel frattempo, quest'ultimo ascolterà il consiglio di Armando e deciderà di confrontarsi di persona con la madre di Ludovica.

Marco insisterà con Gemma per convincerla a tornare a cavalcare, ma la giovane non ne sarà del tutto convinta. Più tardi, Marco chiederà ad Adelaide di proporre la fidanzata come sostituta della cavallerizza del Circolo.

Gemma, inizialmente, si mostrerà restia a cedere alle richieste del fidanzato, per poi accettare di parlare con la contessa. Maria sarà molto occupata a cucire il suo abito da sposa da indossare il giorno delle nozze con Rocco. La famiglia Amato sarà molto felice nel sapere che Tina ha affrontato e superato brillantemente l'operazione. Ritornerà al Paradiso una vecchia conoscenza di Vittorio, Dante Romagnoli.