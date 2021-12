Il Paradiso delle signore torna in onda su Rai 1 il 3 gennaio con una settimana ricca di novità per i protagonisti e, secondo le anticipazioni settimanali fino a venerdì 7, Vittorio avrà nuove idee per la sua attività e sarà pieno di entusiasmo.

A Milano arriverà anche Flavia e porterà scompiglio nella vita di sua figlia, anche perché non è al corrente della sua relazione con Marcello. A casa Colombo si parlerà del matrimonio tra Ezio e Veronica, ma per portare a termine le nozze servirà la testimonianza della zia Ernesta che nel frattempo arriverà in città.

A casa Amato, invece, si procederà con le presentazioni ufficiali di Anna come fidanzata di Salvatore, mentre la telefonata di Sandro non farà affatto piacere a Tina.

L'arrivo di Flavia porterà scompiglio nella vita di Ludovica

Sarà una settimana molto ricca al Paradiso delle signore 6, soprattutto per Ludovica che rivedrà dopo tanto tempo Flavia. Il ritorno della donna potrebbe portare la ragazza ad allontanarsi da Marcello, perché la loro relazione è ancora un segreto per la signora Brancia, ma i rapporti tra madre e figlia non saranno dei migliori. Dopo il suo arrivo, infatti, Flavia avrà una forte discussione con sua figlia, che andrà via di casa molto delusa e andrà a rifugiarsi da Marcello, il quale nel frattempo è andato a stare da Armando.

I vecchi rancori tra Flavia e Adelaide riemergeranno molto presto e la presenza della donna al circolo potrebbe rappresentare un pericolo anche per il segreto di Ludovica. Appena Fiorenza si renderà conto che la signora Brancia non è al corrente della storia tra sua figlia e Marcello, infatti, non perderà tempo e andrà subito a spifferarle tutto.

Gemma nasconderà a sua madre l'identità di Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

A casa Colombo ci sarà felicità per il prossimo matrimonio tra Ezio e Veronica, ma i problemi non tarderanno ad arrivare. Per attestare la morte di Gloria, infatti, è necessaria la testimonianza della zia Ernesta che sarà messa al corrente di tutto dalla signora Moreau.

La donna non sembrerà molto propensa ad andare di fronte al giudice a testimoniare il falso e ne parlerà con Ezio, ma proprio mentre i due staranno affrontando l'argomento, qualcuno spierà la conversazione.

Nel frattempo, Gemma continuerà a tenere nascosta a sua madre l'identità di Marco, suscitando una grande curiosità in famiglia, mentre il ragazzo spronerà la signorina Zanatta a riprendere la sua passione per l'equitazione che per lei rappresenta comunque un passo doloroso.

Anna entrerà ufficialmente in famiglia Amato: anticipazioni settimana 3-7 gennaio

A casa Amato sembrerà regnare la serenità dopo tante incomprensioni e anche tra Salvatore e Anna le cose sembreranno volgere per il meglio.

La piccola Irene regalerà al fidanzato di sua madre un disegno realizzato da lei, mentre Tina fisserà per la settimana successiva l'intervento alle corde vocali.

La signorina Imbriani si preparerà per andare a conoscere ufficialmente la famiglia di Salvatore, mentre a casa Amato arriverà una telefonata da parte di Sandro. Tina, tuttavia, non ne sarà per niente felice e chiederà ad Agnese di coprirla per evitare di parlare con suo marito.

Infine, Vittorio sarà entusiasta per il nuovo anno che attende Il Paradiso delle Signore con altri progetti da portare a termine e Umberto valuterà l'idea di distribuire il Paradiso Market anche in edicola.