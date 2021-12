Grandi colpi di scena accadranno durante le nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 10 al 14 gennaio su Rai 3. Le trame della soap opera ambientata nel Golfo di Posillipo raccontano che Speranza dovrà fare una scelta tra Vittorio Del Bue e Samuel. Lara Martinelli e Roberto Ferri, invece, verranno travolti dalla passione.

Anticipazioni Un posto al sole, puntate 10-14 gennaio: Speranza tra Vittorio e Samuel

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio 2022 sui teleschermi di Rai 3, raccontano che tutti gli occhi saranno puntati su Patrizio e Clara.

L'ex domestica di casa Viscardi navigherà in cattive acque dopo aver deciso di abbandonare gli agi di Palazzo Palladini. Nonostante questo non si butterà giù di morale, tanto da voler fare di tutto per superare questo difficile momento.

Patrizio, invece, soffrirà moltissimo per la fine della relazione con Clara.

Speranza, nel frattempo, avrà dei "guai" sentimentali a causa del comportamento di Vittorio, in quanto sarà "divisa tra due fuochi": il figlio di Guido e Samuel. Per questo motivo dovrà fare luce sui propri sentimenti, approfittando dell'assenza del giovane Del Bue partito per Oslo.

Lara e Roberto travolti dalla passione

Ci sarà spazio per la storyline legata a Lara e Roberto, interpretati dagli attori Chiara Conti e Riccardo Polizzy Carbonelli.

Gli spoiler di Upas delle puntate in programma a metà gennaio, in prima visione tv, rivelano che i due non riusciranno a tenere a bada i propri sentimenti e verranno travolti dalla passione.

Un'altra coppia che, invece, non se la passerà affatto bene sarà quella formata da Marina (Nina Soldano) e Fabrizio (Giorgio Borghetti).

In particolare il pastificio Rosato verrà travolto da una grossa crisi che rischierà di mandarlo in fallimento. Una situazione che si ripercuoterà nel rapporto tra la Giordano e il compagno, che hanno faticato non poco per risolvere i loro problemi. Nel dettaglio, Fabrizio sarà costretto a raccontare tutta la verità a Marina e a fare i conti con le conseguenze della sua scelta.

Infine continueranno le avventure del triangolo amoroso composto da Riccardo, Rossella e Virginia.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate dal 3 al 7 gennaio Guido cercherà di farsi perdonare da Mariella. Bianca, invece, riceverà una bella sorpresa dai suoi genitori, mentre Riccardo cercherà di accorciare le distanze da Rossella. Infine Vittorio proverà a entrare nelle grazie di Speranza, dopo aver deciso di non portare avanti il patto stabilito con Samuel.