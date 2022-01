Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore' che racconta il tormentato e doloroso amore fra Maja von Thailheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Lober). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 9 al 15 gennaio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla preoccupazione di Max per la salute di Vanessa, sull'incidente di Ariane, sulle indagini svolte da Maja e Florian per smascherare Erik e sulla delusione di Rosalie per la mancanza di fiducia di Michael.

Georg vuole sfruttare Vanessa

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Max scoprirà che Georg è riuscito a convincere Vanessa a partecipare al torneo nazionale di scherma, nonostante non sia ancora guarita dal suo infortunio al ginocchio. Sconvolto, il giovane cercherà di convincere la ragazza a salvaguardare di più la sua salute, senza però ottenere nessun successo. Quello che Vanessa non sa è che Georg non ha nessuno interesse per lei ma vuole solo sfruttarla. Ariane rischierà di morire in un incendio, per poi essere salvata poco prima che accada l'inevitabile. Turbata da ciò che è accaduto, Ariane deciderà di sfruttare il più possibile gli ultimi giorni che le restano facendo un'importante offerta a Werner.

Più tardi, la donna guasterà i piani di Christoph rifiutando di fare affidamento ad un tutore. Nonostante ciò, il Saalfeld non rinuncerà ai suoi intenti, decidendo di affrettare ancora di più i tempi. I problemi dell'albergatore però non si limiteranno ad essere legati solo ad Ariane ma anche alla sua sfera personale a causa dell'evidente complicità di Selina e Cornelius.

Rosalie delusa da Michael

Florian chiederà a Shirin di controllare insieme a lui alcuni atti di polizia in cui spera di trovare qualcosa su Erik. Shirin non se la sentirà di rifiutare l'offerta dell'amico anche se la vicinanza con lui non farà altro che accrescere i suoi sentimenti. Più tardi, Florian troverà insieme a Maja un vecchio indirizzo email di Erik accompagnato da una password.

Felici, i due giovani si abbracceranno. Cornelius verrà a sapere che le loro ricerche non hanno avuto un buon esito e deciderà di creare delle prove finte per incastrare Erik. Maja lo verrà a sapere e rimarrà sconvolta dal comportamento del padre. Dopo aver ricevuto la richiesta di divorzio da parte di Natascha, Michael deciderà di recarsi ad Amburgo per parlare faccia a faccia con la sua ex. Per questo motivo, acquisterà due biglietti del treno senza rivelare nulla a Rosalie che lo scoprirà poco dopo da sola. Sentendosi tradita dal compagno, Rosalie non accetterà subito le sue scuse, pretendendo da lui qualcosa di più concreto. Christoph andrà su tutte le furie quando verrà a sapere dell'accordo fra Werner ed Ariane e deciderà di farlo saltare.