Il Paradiso delle Signore 6 torna in onda dal 24 al 28 gennaio 2022 su Rai 1 e le trame di queste nuove puntate rivelano che ci saranno dei risvolti clamorosi nel rapporto lavorativo tra Dante, Umberto e Vittorio. Tra i tre si verranno a creare delle tensioni che potrebbero avere delle conseguenze inaspettate. Intanto per Tina Amato arriverà il momento di fare i conti con il passato che tornerà a bussare alla sua porta, in maniera del tutto inattesa e improvvisa.

Variazione palinsesto Il Paradiso delle signore 6: cambio orario lunedì 24 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che l'inizio settimana per la soap sarà decisamente anomalo, dato che la puntata di lunedì 24 gennaio non sarà trasmessa nella consueta fascia oraria del pomeriggio.

La soap per lasciare spazio a uno speciale curato dal Tg1 diretto da Monica Maggioni, dedicato interamente alle votazioni per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, andrà in onda in un orario diverso.

L'appuntamento di lunedì è previsto a partire dalle ore 13:55, ossia subito dopo l'edizione "giorno" del Tg1.

Da martedì pomeriggio (salvo ulteriori cambi di programmazione dettati sempre dall'agenda politica), la soap tornerà in onda nuovamente nel consueto slot orario delle 15:55, al termine della trasmissione Oggi è un altro giorno.

Tina e Vittorio si lasciano andare alla passione: trame Il Paradiso 6 24-28 gennaio

Le anticipazioni riguardanti le trame di questi episodi de Il Paradiso delle signore 6, in programma dal 24 al 28 gennaio 2022, rivelano che per Tina e Vittorio arriverà il momento di lasciarsi andare alla passione e tra i due ci saranno i primi veri momenti di tenerezza e intimità.

I due si lasceranno andare alla passione, ma verranno beccati in pieno da Roberto, che non potrà fare a meno di chiedere "informazioni" a Vittorio su quanto sta accadendo con la figlia di Agnese.

Ma i colpi di scena non finiranno qui, perché questa neonata serenità tra Tina e Vittorio sarà ben presto messa a repentaglio dall'arrivo di Sandro, il marito della donna che tornerà a farsi vivo nella sua vita.

Quel passato, che Tina ha cercato di lasciarsi alle spalle per tutto questo tempo, busserà di nuovo alla porta della giovane Amato e per lei arriverà il momento di rivedersi con Sandro e di parlare con lui dopo tutti questi mesi di silenzio.

Salvo vuole compiere il grande passo con Anna: anticipazioni Il Paradiso 6

Occhi puntati anche sulle vicende di Salvatore Amato.

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 al 28 gennaio rivelano che la storia d'amore tra il giovane ragazzo e Anna continuerà a gonfie vele.

Tra i due tutto sta procedendo nel migliore dei modi e sarà proprio questo il motivo per il quale Salvatore penserà di compiere il grande passo con Anna.

Per la prima volta in vita sua si sente pronto a convolare a nozze e quindi a mettere su famiglia assieme alla fidanzata, che ha saputo conquistargli il cuore.

Ma non è finita qui, perché le trame de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Umberto e Dante.

Umberto scopre la truffa di Dante: anticipazioni Il Paradiso 6 al 28 gennaio 2022

Il commendatore Guarnieri comincerà ad avere dei dubbi in merito al contratto che hanno firmato con gli americani e che è stato sottoscritto proprio da Dante.

Così Umberto riprenderà in mano tutta la documentazione e scoprirà che ci sono delle clausole altamente svantaggiose per il Paradiso. Di conseguenza si renderà conto di essere stato truffato da Dante, dato che aveva riposto in lui piena fiducia, ma alla fine ha beffato tutti.

A quel punto Umberto dovrà mettere al corrente dei fatti anche il suo socio Vittorio e Beatrice: anche la loro reazione non sarà affatto delle migliori nei confronti di Dante e, dopo aver preso atto di questa truffa, non potranno fare a meno di scontrarsi con Romagnoli.

Quale sarà a questo punto la presa di posizione di Dante e come proverà a uscire da questa intricata situazione che si è venuta a creare con Umberto e Vittorio? La risposta nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6.