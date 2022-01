Lunedì 31 gennaio a Il Paradiso delle signore 6 si aprirà una settimana ricca di colpi di scena e cambiamenti che travolgeranno gli amati protagonisti della soap di Rai 1. Secondo le anticipazioni della puntata numero 96, l'arrivo di Sandro (Luca Capuano) metterà Tina (Neva Leoni) di fronte alle sue responsabilità e l'impresario troverà un appoggio nel suo amico Vittorio (Alessandro Tersigni), che sarà piuttosto imbarazzato per la situazione. Recalcati chiederà ad Agnese (Antonella Attili) un consiglio per riconquistare sua moglie, mentre Conti chiederà a Tina come comportarsi.

Nel frattempo Gemma (Gaia Bavaro) noterà che Gloria (Lara Komar) è molto agitata per la lettera ricevuta e segretamente sarà compiaciuta per averla messa in difficoltà. Infine Umberto (Roberto Farnesi) sarà molto deluso da Adelaide (Vanessa Gravina), che è partita all'improvviso mentendogli.

Sandro conterà sul suo amico Vittorio

Al Paradiso delle signore 6 lunedì 31 gennaio sarà una giornata piuttosto complicata per Vittorio, che dovrà accogliere il suo amico Sandro, ignaro del fatto che sua moglie lo abbia tradito proprio con lui. Dopo aver parlato con Tina, Recalcati comunicherà al dottor Conti la sua intenzione di restare a Milano tutto il tempo necessario per risolvere i problemi del suo matrimonio, poi andrà da Agnese a chiederle consigli su come poter riconquistare sua figlia.

Vittorio, nel frattempo, si confronterà con Tina sulla situazione imbarazzante in cui si trova e chiederà alla cantante cosa sia meglio fare con Sandro.

Umberto sarà deluso da Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La puntata di lunedì de Il Paradiso delle Signore 6 vedrà tra i protagonisti anche Umberto, che sarà alquanto deluso dal comportamento di Adelaide.

La donna, infatti, dopo la convocazione da parte del magistrato sulla misteriosa sparizione di Achille Ravasi, ha pensato che l'unica cosa da fare fosse partire all'improvviso e suo cognato non le perdonerà il fatto di avergli mentito. I due cognati sono sempre stati complici nella vita e l'esclusione di Guarnieri da una scelta così importante, farà sentire il commendatore messo da parte da una delle donne più importanti della sua vita.

Gloria spaventata per la lettera ricevuta: anticipazioni puntata lunedì 31 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 31 gennaio rivelano che ci saranno diverse difficoltà anche per Gloria. La capocommessa infatti, dopo aver ricevuto la lettera minatoria, sarà sopraffatta dalla preoccupazione che qualcuno possa scoprire la vera maternità di Stefania. Gemma noterà l'inquietudine di Gloria e segretamente sarà contenta di averle scritto quelle righe, convinta di aver vendicato in questo modo la sofferenza di Veronica.