Cambio programmazione in arrivo per il Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini che, per la prima settimana di febbraio, perderà la doppia puntata settimanale. La sesta edizione del programma, infatti, subirà delle modifiche legate alla messa in onda su Canale 5 e, in particolar modo, salterà la doppia puntata settimanale che va in onda normalmente di venerdì sera, così da evitare lo scontro con il Festival di Sanremo 2022.

Ecco come cambia la programmazione del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, il cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 6 riguarderà la doppia puntata di venerdì 4 febbraio 2022, che non sarà trasmessa su Canale 5.

Eccezionalmente per quella settimana, il doppio appuntamento sarà cancellato e al posto del GF Vip andrà in onda un film che occuperà la fascia della prima serata.

Il motivo di questa variazione di programmazione ha a che fare con la messa in onda del Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus.

Il Festival di Sanremo 2022 'ferma' il GF Vip: cancellata la doppia puntata

La kermesse musicale, trasmessa dal Teatro Ariston su Rai 1, andrà in onda dall'1 al 5 febbraio 2022, come sempre in diretta televisiva e quindi occuperà quasi l'intera settimana di programmazione della rete ammiraglia.

Di conseguenza, per evitare lo scontro diretto contro il Festival che catalizza ogni anno l'attenzione di circa dieci milioni di spettatori, Mediaset ha scelto di correre ai ripari e di evitare lo scontro diretto tra Sanremo e il Grande Fratello Vip 6 di Signorini.

Per quella settimana, quindi, è confermato solo l'appuntamento di lunedì 31 gennaio che andrà regolarmente in onda in prime time su Canale 5.

Quello con il GF Vip 6 non sarà l'unico programma Mediaset che sarà cancellato dalla programmazione durante la settimana del Festival di Sanremo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Proseguono i buoni ascolti del Grande Fratello Vip 6

Anche C'è posta per te, il people show dei sentimenti campione di ascolti del sabato sera, condotto da Maria De Filippi non andrà in onda il 5 febbraio ed eviterà lo scontro diretto con la finalissima della kermesse canora.

Intanto il GF Vip prosegue la sua marcia trionfante verso la finalissima di questa sesta edizione, in programma il prossimo 14 marzo in prime time su Canale 5.

Il reality show, dopo un inizio stagione altalenante, ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori di Canale 5. La media attuale risulta essere di oltre tre milioni di fedelissimi a settimana per ciascuno degli appuntamenti serali, con una media di share che supera la soglia del 20%.

Ottimi ascolti anche per la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra, che registra quotidianamente una media di share superiore al 2%.