Alex Belli continua a tenere banco all'interno delle dinamiche del GF Vip anche se, dopo l'ultima puntata serale del 21 gennaio, anche sua moglie Delia Duran ha messo in dubbio la sua veridicità. L'attore è rientrato all'interno della casa di Cinecittà per avere un confronto con sua moglie ma anche con la sua "amica speciale" Soleil Sorge. Con entrambe, però, Alex è stato poco chiaro al punto che tutte e due, al termine della puntata, hanno ammesso di non aver capito le intenzioni di Belli e Delia è apparsa particolarmente furiosa, al punto da volerlo lasciare definitivamente.

Grande Fratello Vip, Alex diviso ancora tra Soleil e Delia

Nel dettaglio, dopo essere ritornato nella casa del GF Vip, Alex Belli ha ribadito a sua moglie Delia di amarla e di fare questo percorso senza screditare il loro amore e ciò che di bello hanno costruito nel corso di questi anni in cui sono stati insieme.

Al tempo stesso, però, Alex ha affrontato anche Soleil Sorge spendendo delle parole d'amore nei confronti della giovane influencer, nonostante dall'altra parte ci fosse sua moglie che lo stava ascoltando.

Sta di fatto che, dopo la puntata, sia Soleil che Delia hanno ammesso di non avere le idee chiare su Alex e, tra le due donne, Duran è stata particolarmente dura nei confronti di suo marito.

'Ora dico basta', sbotta Delia dopo la puntata del GF Vip

"Lui continua con il suo giochetto e io adesso dico basta", ha sbottato Delia subito dopo la puntata del GF Vip ammettendo così di avere dei dubbi sul modo di fare del marito, quasi come se stesse mettendo in atto una messa in scena.

"Lui sta giocando sia con me che con Soleil, basta smettila", ha aggiunto ancora Delia, che dopo la diretta del reality show Mediaset si è sfogata con Sophie Codegoni.

"Doveva fermarsi e non lo fa", ha aggiunto ancora Delia la quale avrebbe voluto che suo marito la smettesse di fare dimostrazioni di affetto pubbliche nei confronti di Sorge, dopo il feeling speciale che hanno costruito all'interno della casa del GF Vip.

Delia svela perché non lascia Alex Belli al GF

Delia ha poi svelato il vero motivo per il quale, ad oggi, non ha ancora scelto di chiudere la sua relazione con Belli.

L'attrice ha confessato che sua mamma vive in casa di Alex, a Milano: sarebbe questo il motivo per cui ad oggi non si sente pronta a chiudere questo matrimonio.

Delia, quindi, sarebbe preoccupata per sua madre e per cosa potrebbe accadere nel momento in cui annunciasse in diretta tv al GF Vip, la fine del suo matrimonio con Belli.

"Stasera stavo per lanciargli l'anello, poi mi sono fermata", ha sbottato ancora Delia dopo la puntata del reality show.