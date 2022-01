Prosegue l'appuntamento con Il paradiso delle signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 24 al 28 gennaio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Tina e Vittorio, che diventerà sempre più stretto al punto che i due si ritroveranno a vivere dei momenti di intimità. Spazio poi alle vicende di Adelaide, la quale si ritroverà a dover affrontare il processo legato alla morte di Achille Ravasi.

Tina e Vittorio cedono alla passione: anticipazioni Il Paradiso 6 24-28 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fino al 28 gennaio 2022, rivelano che Roberto beccherà Tina e Vittorio in atteggiamenti intimi.

Ormai, tra i due si è accesa la fiamma della passione e non riusciranno più a stare distanti l'uno dall'altro, lasciandosi andare così al loro sentimento.

Tuttavia, questa relazione tra i due non passerà inosservata agli occhi di Agnese, la mamma di Tina, la quale comincerà ad avere dei sospetti su tale legame.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 28 gennaio 2022, rivelano che Agnese proverà così ad intromettersi in questa situazione per cercare di capire cosa sta accadendo.

Adelaide preoccupata per il processo Ravasi

Un modo di fare che non piacerà per niente ad Armando, il quale consiglierà alla donna di tenersi fuori da queste vicende sentimentali che riguardano sua figlia Tina e quindi di non intromettersi nella sua vita privata.

Agnese accetterà il consiglio oppure continuerà a fare di testa sua incurante delle parole di Armando?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera.

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 28 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà a dover fare i conti con il fantasma del passato legato alla morte di Achille Ravasi.

Riprenderà il processo per cercare di stabilire la verità sulla morte dell'uomo e, Adelaide, si ritroverà in grande difficoltà.

Flavia vuole dividere Ludovica e Marcello: anticipazioni Il Paradiso 6 al 28 gennaio 2022

La contessa, infatti, apparirà molto preoccupata per quello che potrebbe succedere: la donna, infatti, dovrò sostenere un nuovo interrogatorio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma fino al 28 gennaio 2022, rivelano che Flavia continuerà a giocare sporco alle spalle di sua figlia Ludovica.

La donna, infatti, cercherà in tutti i modi di attuare il suo piano per far sì che Ludovica prenda le distanze da Marcello e quindi che metta definitivamente la parola "fine" alla relazione col giovane Barbieri.

Occhi puntati anche sulle vicende di Gemma: in questi nuovi episodi della soap opera di Rai 1, la ragazza si ritroverà ad ascoltare in maniera del tutto involontaria una conversazione tra Veronica e Gloria.

I dubbi di Umberto sul contratto con gli americani: trame Il Paradiso 6 al 28 gennaio

Solo dopo aver ascoltato le loro parole, la ragazza riuscirà finalmente a rendersi conto delle bugie che le sono state raccontate e di come stanno realmente i fatti.

Intanto Umberto, dopo aver spronato Vittorio ad accettare la proposta di lavoro di Dante Romagnoli, comincerà ad avere dei dubbi sul contratto che hanno stipulato con gli americani. Cosa c'è che non va?

Nel frattempo, proseguirà la collaborazione tra Dante e Beatrice: i due appariranno sempre più vicini e complici in questo nuovo progetto lavorativo che li vedrà fianco a fianco.

Salvatore pronto a convolare a nozze con Anna

Occhi puntati anche sulle vicende di Salvatore: le trame de Il Paradiso delle signore fino al 28 gennaio, infatti, rivelano che finalmente il ragazzo prenderà una decisione importante legata al grande passo verso l'altare che intende fare con Anna.

I due, ormai, sono certi del loro amore e soprattutto pronti a convolare a nozze insieme e quindi coronare questo grande sogno d'amore. Un progetto ambizioso per Salvatore che, in tutta questa situazione, potrà contare sul sostegno e sull'appoggio di Marcello, che si rivelerà ancora una volta il suo amico fidato e prezioso.

Intanto Gemma, non riuscendo a vedere sua mamma soffrire in questo modo, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e quindi di intervenire di nuovo in prima persona per cercare di risolvere la situazione. E così, gli spoiler de Il Paradiso delle signore al 28 gennaio, rivelano che Gemma deciderà di affrontare Gloria.