Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per la settimana dal 24 al 28 gennaio sono ricche di novità per i protagonisti della soap italiana.

Gemma scoprirà la verità su Gloria e farà di tutto per difendere sua madre, mentre Agnese penserà che tra Tina e Vittorio ci sia una relazione e chiamerà Sandro per salvare il suo matrimonio.

Adelaide sarà interrogata dal magistrato e dovrà prendere una decisione improvvisa e inaspettata, mentre Umberto scoprirà che Dante ha mentito sull'affare con gli americani. Infine, Salvatore si mostrerà interessato all'acquisto della casa in cui vive Irene.

Gemma sarà molto preoccupata per Veronica

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda dal 24 al 28 gennaio, Veronica farà preoccupare Gemma con il suo comportamento e la ragazza ascolterà per caso una conversazione tra sua madre e Gloria, scoprendo che la capocommessa è la madre di Stefania.

La ragazza terrà per sé questo segreto, ma inizierà a tramare contro la signora Moreau e vedendo soffrire sua madre per colpa sua, deciderà di scrivere una lettera alla capocommessa del Paradiso delle signore.

Nel frattempo, Vittorio confiderà a Roberto che tra lui e Tina c'è stato un bacio, ma sminuirà il rapporto tra lui e la cantante, considerando tutto come una profonda amicizia.

Passione tra Tina e Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

A casa Amato, secondo le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore 6, Agnese inizierà a sospettare che tra sua figlia e il dottor Conti ci sia un legame che va oltre la semplice amicizia e, anche se Armando proverà a scoraggiarla, la signora Amato proverà ad intromettersi nella presunta relazione di sua figlia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quando Tina si accorgerà dei sospetti di sua madre, deciderà di parlare chiaramente di quanto è accaduto tra lei e Vittorio e più tardi si lascerà andare alla passione con Conti.

Agnese, preoccupata per sua figlia, contatterà telefonicamente Sandro a Milano e dopo mesi di lontananza i due coniugi si troveranno faccia a faccia.

Nel frattempo, Salvatore, sostenuto da Marcello deciderà di fare un ulteriore passo avanti passo con Anna, mentre Flavia farà di tutto per separare sua figlia da Barbieri.

Dante smascherato da Umberto: anticipazioni settimana da 24 al 28 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 20 al 24 gennaio rivelano che Salvatore avrà intenzione di acquistare la casa in cui abita Irene per coronare il suo sogno d'amore con Anna. La signorina Cipriani, invece, farà di tutto per restare nell'appartamento e chiederà al padre di Gabriella di rinunciare alla vendita. L'iniziativa di Salvatore, tuttavia, per il momento resterà solo un suo desiderio che non condividerà con la sua fidanzata, ignara che Amato voglia acquistare una casa per loro.

Ci saranno novità anche per Gemma che proseguirà nella sua passione per l'equitazione e riceverà da Stefania la proposta per un'intervista a riguardo. La presenza di Dante, intanto, insospettirà Umberto che dopo aver indagato sul contratto con gli americani, scoprirà che l'uomo non è stato del tutto sincero: sarà inevitabile uno scontro tra Guarnieri, Vittorio e Romagnoli.

Infine, per Adelaide le cose si complicheranno perché la contessa dovrà sostenere l'interrogatorio con il magistrato sulla sparizione di Achille e dopo aver risposto alle domande si troverà a prendere una decisione inaspettata.