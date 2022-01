Piacevoli sorprese accadranno in occasione delle nuove puntate di Love is in the air previste dal 24 al 28 gennaio su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Aydan scoprirà che Serkan Bolat è figlio di Kemal, mentre Piril avrà il presentimento che Engin la stia tradendo con un'altra donna.

Anticipazioni Love is in the air puntate 24-28 gennaio

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio, rivelano che i genitori di Kiraz e i loro amici parteciperanno a una riunione della dottoressa Hulya, in cui saranno invitati a condividere i propri pensieri per insegnare alla bambina l'importanza della sincerità.

Quando saranno intenti a fare la riunione Kiraz, approfittando della distrazione dei parenti, ingerirà un dolce alla fragola. Per questo motivo la piccola sarà vittima di uno choc anafilattico, tanto da venire ricoverata in ospedale.

Intant, i fan scopriranno che Kemal potrebbe essere il padre biologico di Serkan (Kerem Bursin), visto che anche lui è allergico alle fragole come la nipotina. Bolat si recherà per la prima volta a fare la spesa dopo essere stato costretto da Eda e sfiderà quest'ultima a mangiare una patata cruda e terrosa. Una volta a casa, l'uomo dovrà recarsi a prendere un caffè dalla signora Deniz.

Kemal è il vero padre di Serkan

Nelle puntate 24-28 gennaio di Love is in the air, l'incontro tra Deniz e Serkan susciterà la gelosia di Eda (Hande Ercel), ma l'architetto informerà l'ex fidanzata che si è trattato solo di un impegno di lavoro, visto che gli è stato proposto di occuparsi di un progetto di un porto.

Aydan, invece, riceverà il risultato del test del Dna, con cui scoprirà che Kemal è il vero padre di Serkan. Intanto l'uomo si trasferirà a vivere a casa del primo amore. Kerem apparirà scontento del suo lavoro per l'architetto, tuttavia Pina cercherà di convincerlo a portare i suoi disegni al padre di Kiraz.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Piril sospetta che Engin abbia un'amante

Piril, invece, sospetterà che il marito abbia una amante e per questo inizierà a pedinarlo. In questo modo la madre di Can scoprirà che Engin non la sta tradendo, ma che ha intenzione di aprire un'attività di catering in gran segreto. Inoltre la coppia farà la conoscenza di una preside di una famosa scuola, intenzionata a selezionare alcuni alunni tramite un colloquio con i genitori.

Di conseguenza, Piril ed Engin decideranno di provare a iscrivere loro figlio a questo istituto.

Kerem, invece, attenderà con ansia il responso di Serkan sui suoi disegni. Alla fine, Eda cercherà di convincere l'ex fidanzato a non opprimere l'entusiasmo del giovane aiutante.