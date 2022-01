In Love is in the air, dopo che Serkan si sarà deciso a fare da padre a Kiraz, le cose si complicheranno. Infatti si aprirà una battaglia legale per ottenere la custodia della piccola da parte di Aydan e Ayfer.

Il giudice, a questo punto, costringerà Eda e Serkan a convivere per qualche giorno sotto lo stesso tetto per il bene di Kiraz.

Eda scopre che Aydan vuole toglierle la custodia di Kiraz

In Love is in the air, Serkan sarà ormai convinto di fare da padre a Kiraz. L'uomo, quindi, non perderà occasione per viziare la figlia, nel tentativo di recuperare gli anni persi.

Un atteggiamento che non piacerà affatto a Eda.

Nel frattempo, la giovane Yildiz scoprirà che Aydan sta cercando di toglierle la custodia di Kiraz. Serkan riuscirà però a convincere Eda che lui è all'oscuro del piano della madre.

In effetti Aydan, ingannando il figlio, attuerà il suo piano per raccogliere testimonianze contro Eda per screditarla di fronte al giudice.

Aydan e Ayfer lottano per la custodia di Kiraz

Anche Ayfer nelle nuove puntate di Love is in the air in onda dal 10 al 14 gennaio si darà da fare per ottenere delle testimonianze contro Serkan. Inizierà così un'aspra battaglia legale tra Aydan e Ayfer in merito alla custodia di Kiraz.

Eda, Serkan e la loro figlioletta andranno a cena con Piril, Engin e Can.

I due bambini si ritroveranno a parlare, e Can instillerà in Kiraz il sospetto che Serkan possa abbandonarla all'improvviso perché non vivono nella stessa casa con Eda. Per questo motivo Kiraz insisterà con la madre, la quale accetterà di fermarsi a dormire a casa di Serkan per una notte.

Il giorno seguente, Burak organizzerà una giornata di pesca con la bimba.

Serkan sarà geloso del rapporto dell'uomo con la figlia e, con l'aiuto di Engin, deciderà di provocarlo, mettendosi anche lui a pescare sul molo.

Eda e Serkan costretti dal giudice a convivere sotto lo stesso tetto

Arriverà per Eda e Serkan il momento di apprendere la decisione del giudice in merito alla custodia di Kiraz. Nonostante Aydan e Ayfer abbiamo cercato di screditare rispettivamente Eda e Serkan, il giudice prenderà una decisione inaspettata.

Questi, infatti, per il bene di Kiraz stabilirà che i genitori della bambina convivano sotto lo stesso tetto per almeno 48 ore.

I due dormiranno quindi nella stessa stanza: Eda nel suo letto e Serkan su un materasso per terra. Come andrà questa prova di convivenza? Per scoprirlo non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap turca che, si ricorda, va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 al consueto orario delle 16:50 circa. Su Mediaset Infinity, invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.