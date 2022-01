Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip e le anticipazioni legate alla programmazione del reality show, rivelano che la prossima puntata è in programma già venerdì 7 gennaio. Il reality show, contrariamente a quanto era stato annunciato in un primo momento, ritorna alla doppia puntata serale già da questa settimana. I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione ci sarà soprattutto lo scontro avvenuto in queste ultime ore tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié.

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 7 gennaio: lo scontro Lulù vs Katia

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip rivelano che dopo la pausa natalizia, il reality show tornerà in onda regolarmente anche di venerdì sera, con la seconda puntata settimanale in diretta su Canale 5.

Una puntata decisamente molto attesa, dato che ci sarà modo di parlare dell'accesissimo scontro avvenuto in questi giorni tra Katia e Leulù.

Le due gieffine si sono ritrovate ai ferri corti e sono volate parole grosse: la cantante lirica è stata accusata anche di razzismo nei confronti della principessina, per averle detto "torna al tuo paese".

Insomma un clima decisamente molto caldo quello che si respira in queste ore all'interno della casa del GF Vip e, Secondo le indiscrezioni riportate dal profilo "Agent Beast" su Twitter, in queste ore si starebbe valutando il da farsi in vista della prossima puntata serale.

Katia Ricciarelli potrebbe essere a rischio squalifica dal Grande Fratello Vip

A quanto pare, al vaglio, ci sarebbe anche la possibile squalifica di Katia Ricciarelli, la quale questo venerdì sera potrebbe essere fatta fuori dal cast del reality show Mediaset.

Al tempo stesso, però, sembrerebbe che Alfonso Signorini non sarebbe d'accordo nel punire la cantante lirica e sarebbe sua intenzione punire la principessina Lulù per la mancanza di rispetto nei confronti della Ricciarelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma una puntata che si preannuncia particolarmente scoppiettante e che potrebbe essere caratterizzata da diversi provvedimenti nei confronti dei vipponi coinvolti in questo "triste episodio".

Soleil al televoto ma senza eliminati: anticipazioni GF Vip del 7 gennaio

E poi ancora, le anticipazioni della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip di venerdì 7 gennaio, rivelano che ci sarà spazio anche per il risultato finale del televoto di questa settimana.

Tre i concorrenti in lizza: Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan. Tra questi tre verrà stabilito il preferito della settimana, dato che per questa nuova puntata serale del reality show non sono previste nuove eliminazioni dal cast del reality show.