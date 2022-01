Proseguono su Rai 1 gli appuntamenti con la soap opera Il Paradiso delle Signore. Le vicende che riguardano i protagonisti sembrano intrecciarsi sempre di più.

Tra Tina e Vittorio ci sarà sempre più complicità, ma l'inaspettato ritorno di Sandro potrebbe cambiare le carte in tavola. Il marito di Tina sarà infatti chiamato da Agnese, la quale non vedrà di buon occhio l'avvicinamento tra la figlia e Conti. Nel corso delle puntate che andranno in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio, Sandro chiederà a Vittorio di essere ospitato a casa sua e tale richiesta verrà accettata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Sandro chiede consigli ad Agnese per riconquistare Tina

Sandro dirà a Vittorio di voler restare a Milano per risolvere la situazione con sua moglie. L'uomo cercherà anche l'aiuto di Agnese per riuscire a riconquistare la donna il prima possibile. Conti si accorgerà del disagio in cui si in cui si trova Tina e le dirà di prendersi del tempo per riflettere. Umberto, intanto, verrà a conoscenza delle menzogne di Adelaide riguardo alla sua improvvisa partenza dopo l'interrogatorio e sarà particolarmente nervoso.

Nella puntata dell'1 febbraio de Il Paradiso delle Signore, Irene sarà adirata dopo aver scoperto che Salvo ha intenzione di acquistare la sua casa.

Nel frattempo Gloria deciderà di confidarsi con Armando dopo aver ricevuto una lettera minatoria che la farà molto preoccupare. Ezio invece, deciderà di parlare con Veronica per raccontarle tutta la verità. Gloria si rivolgerà a zia Ernesta per cercare di capire chi possa aver scritto la lettera.

Spoiler Il Paradiso delle Signore al 4 febbraio: Sandro riesce a confrontarsi con Tina

Al Paradiso fervono i preparativi inerenti alla nuova collezione che arriverà in primavera. Sandro e Tina avranno finalmente un confronto, inoltre l'uomo chiederà a Vittorio di ospitarlo a casa sua. Conti accetterà tale richiesta, ma sarà molto imbarazzato.

Proprio quando Vittorio e Tina prenderanno la decisione di dire tutta la verità al marito della donna, lui troverà il foulard della moglie sotto il letto di Conti: Sandro andrà su tutte le furie, tanto da non voler sentire alcuna spiegazione e di decidere di partire al più presto.

Nella puntata del 4 febbraio però i due uomini, dopo aver avuto parecchie discussioni, riusciranno a chiarirsi. Inoltre, Vittorio prometterà al marito di Tina di aiutarlo nel tentativo di riconquista della moglie.

Nel frattempo, Dante sarà sempre più deciso a volersi vendicare di Vittorio e cercherà di accelerare la chiusura dell'affare con gli americani. Infine, Salvo non sarà ancora certo di poter portare a termine l'acquisto della casa per lui e per Anna.