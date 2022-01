Ludovica Pagani è sicuramente tra i volti più noti sui social con 3 milioni di followers su Instagram. Diversi i progetti tra lavoro, allenamenti e passioni ma, al momento gran parte della sua attenzione è tutta concentrata su “Casa Pagani”, ossia il talk show trasmesso in streaming su YouTube in cui la bella bergamasca, in veste di conduttrice, invita svariati ospiti con cui si confronta su diversi temi. E dopo il successo delle precedenti edizioni, Ludovica ha voluto dedicare quattro puntate ad una “Christmas Edition”. Blasting News l’ha contattata per un’intervista nella quale parlare di questo format e non solo.

Ludovica Pagani: 'Quando hai tante persone che ti seguono hai un senso di responsabilità'

Ludovica, grazie per aver accettato questa intervista. La notizia più recente è che hai raggiunto quota 3 milioni di follower su Instagram. Che significa per te?

“Io, in realtà, come obiettivo, mi ero prefissata di arrivare a 3 milioni e, infatti, dicevo alla mia manager che con questo numero sarei stata serena. In realtà sono arrivati in modo inaspettato. Sono arrivati lentamente ma c’è da dire che ho lavorato anche tanto quest’ultimo anno facendo cose diverse con FIFA, poi è uscita la notizia dei 100 giovani di Forbes. Sicuramente, secondo me, quando hai tante persone che ti seguono hai un senso di responsabilità, soprattutto se sono piccoli.

A me seguono ragazzini, ragazzine oppure tante mamme e questo lo apprezzo. Oggigiorno avrei paura a dare a mio figlio il telefono. Quindi, consapevole di questa cosa cerco di dare trasmettere i valori che per me sono importanti”.

Prosegue il successo di Casa Pagani. Dopo l’edizione dedicata agli Europei ne hai fatta un’altra dal titolo ‘Christmas Edition’.

Cosa bolle in pentola per il futuro del format

“Vedremo quest’estate quale evento ci potrebbe essere da legare al mio format. Altrimenti le stagioni nuove dovranno essere registrate ad ottobre-novembre. Vorrei un attimo aspettare per capire perché ci sono delle tv interessate e comprendere i miei impegni da qui a breve perché ci sono delle cose a cui sto lavorando”.

Sembrerà una domanda scontata ma ti chiedo, ti aspettavi questo successo?

“In realtà non me lo aspettavo. È autoprodotto e non essendoci un’emittente televisiva o una piattaforma che spinge il format è più difficile e infatti sono contenta del riscontro”.

Nel tuo format non ti dedichi ad un argomento in particolare ma intervisti una serie di ospiti legati a vari mondi. Quanta preparazione c’è dietro?

“Sicuramente studio un attimo il personaggio, quello che pubblica anche della vita privata perché devi sapere qualcosa. In realtà non seguo mai la scaletta che preparo con gli autori. Io sono quello che devo chiedere ma mi vengono in mentre altre cose magari sento parlare l’ospite”.

Ludovica e il Fantacalcio

Stai studiando per divenire giornalista?

“Sto facendo il corso di giornalismo sportivo con RCS ed è super interessante. Sono contenta di essermi iscritta perché mi mancava studiare. I professori sono giornalisti della Gazzetta dello Sport o responsabili della parte social ed è un onore ricevere lezione da loro”.

Sei diventata coach di Fantacalcio Serie A TIM. È la prima volta che ti dedichi a questo gioco molto amato e che impressione hai?

“Ero prima fino a qualche giornata fa. Ora sono seconda e inaspettatamente sto andando bene. Non avevo mai giocato ma partecipava un mio ex e vedevo le aste”.

Giocando al Fantacalcio arrivi a seguire il calcio anche con occhi diversi?

“Non tantissimo per quanto mi riguarda ma se lo chiedi ad altri magari sì. L’unica cosa che puoi dire è se almeno hai preso un buon voto al Fantacalcio anche se quel giocatore gioca contro la squadra per cui tifi” (sorride).

Ti sei fatta un’idea su questo campionato e su chi possa essere la favorita numero uno?

“Può riconfermarsi l’Inter perché sta giocando molto bene. In realtà potrebbe ripetersi la squadra nerazzurra. Le altre squadre le vedo molto traballanti e senza una stabilità, invece ha l’Inter. Il Milan, ad esempio, ha perso contro lo Spezia. Certo, ci sono stati errori dell’arbitro, ma sono sconfitte che influiscono”.

Il sogno nel cassetto di Ludovica Pagani

Parteciperesti ad un reality show?

“Non so se ‘Celebrity Hunted’ possa considerarsi un reality perché mi piacerebbe fare questo, oppure ‘Pechino Express’ ma gli altri no.

Ad oggi qual è il tuo sogno nel cassetto se possiamo rivelarlo?

“Avere un programma in prima serata che conduco e poi costruire una famiglia mia”.