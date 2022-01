Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della soap opera raccontano che Erik, Werner e Christoph organizzeranno un finto attentato contro Robert ma il sicario sparerà davvero al giovane albergatore. Robert, intanto, scoprirà che dietro il suo incidente c'è il padre e, roso di rabbia, caccerà Werner dal Fürstenhof, nel frattempo Florian e Maja si metteranno alla ricerca di prove per far incriminare Erik. Cornelius, in ultimo, entrerà nella casella di posta elettronica di Erik e creerà un’e-mail che inchioderà Vogt per truffa.

Erik, Christoph e Werner organizzeranno un finto attentato contro Robert

Le anticipazioni bavaresi della fiction daily rivelano che la relazione amorosa tra Robert e Ariane non andrà giù ai Saalfeld e a Erik, i quali decideranno di fare in modo che la dark lady e il giovane albergatore pongano fine alla loro storia prima possibile.

Christoph, Werner ed Erik, per riuscire in tale intento, organizzeranno un finto attentato contro Robert, il quale avrà anche l'obiettivo di far ricadere la colpa del tentato omicidio su Kalenberg.

Peccato, però, che il sicario sparerà davvero a Robert e le accuse ricadranno, come previsto, proprio sulla dark lady che sarà accusata del tentato omicidio del fidanzato.

Il giovane albergatore, convinto dell'innocenza di Ariane, non ci metterà molto a capire che il sicario era stato assoldato dal padre e, furente d'ira, caccerà Werner dal Fürstenhof.

A nulla servirà la denuncia alla polizia dell'anziano albergatore nei riguardi di Christoph, difatti Werner sarà costretto, oramai senza un posto dove abitare, a chiedere ospitalità ad Andrè, suscitando una certa pietà in Cornelia.

Maja e Florian cercheranno delle prove per incastrare Erik

Le trame tedesche di Sturm der Liebe anticipano che Florian deciderà di provare a riconquistare Maja schierandosi dalla parte di Cornelius e, di conseguenza, voltando le spalle a suo fratello maggiore.

Il guardacaccia, difatti, sceglierà di aiutare la figlia di Selina e cercare delle prove per incastrare Erik per le malefatte commesse contro i von Thalheim, Cornelius in primis.

Il signor von Thalheim, però, parrà non avere voglia di attendere che la figlia e Florian trovino tali prove e vorrà accorciare ogni tempistica fabbricandole di sua sponte.

Pur avendo promesso a Maja di non farlo, Cornelius entrerà nella posta elettronica di Vogt e creerà una e-mail che inchioderà Erik per truffa.

Florian e Maja, infine, scopriranno il piano di Lars e cercheranno di evitare che quest'ultimo denunci il dark man alla polizia.