Gli spoiler della fiction daily tedesca ideata da Bea Schmidt raccontano che Florian riuscirà a strappare con l'inganno una confessione a Erik, ma quest'ultimo non rivelerà l'accaduto ad Ariane. La dark lady, inoltre, penserà che il suo male incurabile sia la motivazione dietro lo strano comportamento del fidanzato e deciderà, a tal proposito, di troncare la storia d'amore con lo stesso. Kalenberg, successivamente, intraprenderà una relazione sentimentale con Robert, legame amoroso che non andrà giù a Werner e a Christoph.

I Saalfeld, invece, organizzeranno un finto attentato per colpire Robert ma il sicario sparerà davvero all'albergatore, così quest'ultimo caccerà dal lussuoso hotel il padre Werner. Cornelia, in ultimo, tenterà di far riappacificare padre e figlio.

Ariane troncherà la relazione sentimentale con Erik

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe rivelano che il piano di Christoph di portar via ad Ariane le sue azioni del Fürstenhof sarà sempre più in bilico. Per riuscire in tale intento, il padre di Tim aveva corrotto il dr. Kamml affinché lo stesso facesse credere alla dark lady che lei avesse un tumore maligno al cervello, pensando che Kalenberg nominasse di conseguenza un tutore.

Così, però, non è stato e Ariane si è lasciata coinvolgere totalmente dai sentimenti che provava per Erik, tanto che i due sono arrivati a formare una coppia.

Florian, nel mentre, sarà più che mai intenzionato a riconquistare Maja e, per farlo, deciderà di ingannare proprio il fratello maggiore. Il guardiacaccia, difatti, registrerà astutamente la confessione di Erik col telefonino e ricatterà quest'ultimo: o si consegna lui stesso alla polizia oppure sarà Florian a denunciarlo.

Essere traditi dal fratello, com'è lecito attendersi, destabilizzerà non poco Erik ma, malgrado ciò, preferirà non raccontare l'accaduto alla fidanzata, in modo da non turbarla ulteriormente.

L'ambiguità del comportamento del dark man, però, non passerà inosservata ad Ariane, la quale crederà di essere lei la vera motivazione dello strano atteggiamento del partner.

A tal proposito, Kalenberg deciderà di troncare la storia d'amore con Erik.

Cornelia proverà a far riappacificare Werner e Robert

Le trame bavaresi di Tempesta d'amore riportano che Ariane, poco dopo essersi lasciata con Erik, s'innamorerà perdutamente di Robert.

L'albergatore, però, è fidanzato con Cornelia ma, grazie a un sordido stratagemma, la dark lady riuscirà non solo a far naufragare tale coppia ma anche a iniziare lei una storia sentimentale con Robert.

Il piano per far allontanare Holle da Saalfeld consisterà nel far credere a entrambi di essere consanguinei, a causa di una delle numerose scappatelle giovanili di Werner.

Il legame sentimentale tra Robert e Ariane non andrà particolarmente a genio a Werner e Christoph, così i Saalfeld decideranno di architettare un escamotage per tentare di far naufragare la coppia.

L'anziano albergatore ingaggerà un sicario per un finto attentato con lo scopo di colpire Robert e, di conseguenza, farlo desistere di stare accanto a una donna pericolosa come Ariane.

Il sicario, però, non seguirà a menadito le istruzioni e sparerà davvero a Robert ma, trattandosi di una ferita lieve, l'uomo farà presto ritorno a casa per la felicità del padre e di Christoph.

Non ci vorrà molto a Robert per capire chi si cela dietro l'attentato subito e, furente di rabbia, caccerà Werner dal Fürstenhof.

Se da un lato Ariane verrà accusata di tentato omicidio, dall'altro lato Cornelia tenterà di riportare il sereno in famiglia, provando a far riappacificare Werner e Robert.