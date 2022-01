È sempre più lunga la lista dei personaggi appartenenti al mondo della televisione e dello spettacolo risultati positivi al Covid-19 negli ultimi giorni. Dopo Clizia Incorvaia, la cantante Gaia Gozzi, l'influencer Chiara Ferragni e suo marito Fedez, l'ex concorrente de L'Isola dei Famosi Andrea Cerioli, anche l'ex tronista Lorenzo Riccardi ha rivelato di aver contratto il Coronavirus. Negativa invece la sua fidanzata Claudia Dionigi. I due che sono costretti a vivere da separati in casa hanno raccontato attraverso una serie di stories pubblicate sui rispettivi profili social i difficili giorni della quarantena.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi separati in casa a causa del Covid-19

Entrambi si sono detti insofferenti di fronte alla difficile situazione che stanno vivendo. Una reclusione e una lontananza dalla fidanzata forzate che hanno portato Lorenzo Riccardi a dichiarare: "Non ce la faccio più." Poi, ha anche aggiunto di essere vaccinato con due dosi ed aveva già prenotato la terza proprio poco prima di contrarre il Coronavirus. L'ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo ha anche affermato senza tanti giri di parole di essersi veramente "rotto" e per questo è assente dai social. Anche la sua fidanzata Claudia ha voluto condividere con i propri fans il brutto periodo che stanno attraversando. La ragazza in particolare ha lamentato la mancanza del suo fidanzato.

Claudia Dionigi lontana dal suo fidanzato Lorenzo positivo al Coronavirus: 'È brutto non poterlo abbracciare'

In una serie di lunghe storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Claudia Dionigi ha dichiarato che trascorre le giornate chiusa in camera perché stare in casa con la mascherina sta diventando insopportabile. Poi ha aggiunto: "Comunque pensavo che è proprio brutto non poter dare un bacio, un abbraccio al proprio fidanzato pur vivendo nella stessa casa".

Claudia ha detto di non essere una persona molto affettuosa, ma in questi giorni sta risentendo tantissimo della lontananza del suo fidanzato Lorenzo. La ragazza si è poi messa nei panni di quanti vivono nella sua stessa difficile situazione. Claudia Dionigi ha espresso il desiderio comune a tanti che tutto questo finisca presto anche se sono due anni che lo speriamo.

La fidanzata di Lorenzo ha detto che passa il tempo guardando la televisione, in particolare tra i suoi programmi preferiti c'è Amici di Maria De Filippi. Infine, ci ha tenuto a ringraziare tutti per la vicinanza che le stanno dimostrando in questi giorni. Claudia ha detto che la situazione è ok perché Lorenzo sta sempre meglio, lei sta alla grande, una bomba, e dunque se la cavano benissimo.