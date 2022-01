C'è grande fermento ad Acacias 38. Le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Lolita vedrà con i propri occhi Antonito e Natalia insieme. Già provata da strani malesseri che la affliggono da tempo, cadrà a terra priva di sensi. La povera Casado verrà trasportata d'urgenza in ospedale, dove i medici daranno brutte notizie al giovane Palacios. Nel frattempo Genoveva sarà riuscita a uscire dal carcere e Felipe se la ritroverà davanti. Il loro incontro non sarà di certo all'acqua di rose.

Una vita, le nuove anticipazioni: Felipe e Genoveva faccia a faccia

Negli episodi ora in onda su Canale 5, Felipe ha ricevuto una lettera da Genoveva dal carcere, nella quale implora il suo perdono. L'avvocato, che nemmeno voleva leggerla, ha avuto una reazione di grande rabbia. Ancora non sa che tra non molto Genoveva, grazie alle sue altolocate conoscenze, uscirà di prigione. Non solo: con le sue abili arti manipolatorie, la cattivona della soap riacquisterà anche la benevolenza dei vicini, che la vedranno come una povera donna tradita e umiliata dal marito.

Per ripulire la sua immagine, Genoveva chiederà aiuto a Fabiana per organizzare una commemorazione nei riguardi di Marcia. Quando Felipe lo verrà a sapere avrà solo parole di astio nei confronti della perfida Salmeron, alla quale recriminerà anche il fatto di averlo ingannato facendogli credere di essere rimasta incinta di un figlio non suo.

Antonito tradisce Lolita

Continuando con le nuove anticipazioni di Una vita, Natalia non perderà tempo per sedurre Antonito, che farà molta fatica a resisterle.

Lolita si accorgerà dello strano comportamento del marito e così terrà gli occhi ben aperti. Sarà proprio lei a coglierlo in flagrante mentre consuma il suo tradimento con l'affascinante Natalia.

Davanti a quella scena, la povera Casado cadrà a terra priva di sensi.

Lolita è gravemente malata, anticipazioni di Una vita

Antonito si pentirà immediatamente del suo vile gesto, mentre Natalia si allontanerà in lacrime. Il giovane Palacios soccorrerà la moglie esanime e capirà che le sue condizioni sono più serie del previsto.

Lolita verrà quindi trasportata immediatamente in ospedale, dove i medici la sottoporranno ad alcuni esami. Purtroppo, la diagnosi sarà devastante: la donna è affetta da una patologia degenerativa e le manca poco da vivere.

E così, nelle prossime puntate di Una vita, i telespettatori vedranno lo strazio di Antonito e Ramon, rassegnati a perdere la loro amata Lolita. Dopo un momento di smarrimento, però, Palacios junior si farà coraggio e cercherà un luminare che possa dare una speranza alla moglie.