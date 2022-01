Uomini e donne tornerà su Canale il prossimo 10 gennaio. Il 2022 inizierà con la messa in onda della scelta di Roberta Giusti che sceglierà di uscire dal programma con Samuele. Al giovane "non scelto", ossia Luca Salatino verrà offerto invece il Trono. Una proposta che l'ex corteggiatore di Roberta accetterà.

U&D, spoiler 10-14 gennaio: Roberta sceglie Samuele

Mancano pochi giorni al ritorno di Uomini e donne. Dal 10 gennaio partirà una nuova settimana di programmazione, la prima di questo 2022.

In studio faranno ritorno dame e cavalieri del Trono Over e i protagonisti del Trono Classico.

Grande attesa per la messa in onda della puntata che vedrà la scelta di Roberta Giusti. La registrazione è avvenuta lo scorso 16 dicembre e la tronista sceglierà di uscire da U&D con Samuele. Una scelta che stupirà il pubblico, convinto che Roberta scegliesse invece Luca Salatino. Evidentemente, qualcosa è cambiato nell'ultimo periodo, tanto da far propendere la tronista verso Samuele.

Luca Salatino non è la scelta di Roberta

Come noto, Roberta è arrivata alla fine del suo percorso con i due corteggiatori Luca e Samuele e, sino a pochi giorni dalla scelta, era apparsa alquanto confusa. Dubbi fugati, visto che la tronista ha fatto la sua scelta. In attesa di capire meglio cosa l'abbia spinta verso Samuele, si viene a sapere che Luca Salatino non uscirà da Uomini e donne con le mani in mano.

È stato chiaro sin dall'inizio del suo percorso, come il corteggiatore sia entrato nelle grazie di Maria De Filippi e quanto accadrà dopo la 'non scelta' ne sarà la conferma. Stando alle anticipazioni infatti, una volta scoperto di non essere la scelta di Roberta, Luca riceverà un bigliettino dalla conduttrice, la quale lo pregherà di non leggerlo subito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poi il giovane uscirà dallo studio.

Luca scopre che sarà il nuovo tronista grazie a un bigliettino di Maria

Nel corso delle puntate in onda dal 10 al 14 gennaio, il pubblico di Canale 5 vedrà Luca assistere da dietro le quinte alla scelta di Roberta. In seguito, Salatino verrà richiamato in studio proprio da Maria De Filippi, la quale gli dirà di leggere il bigliettino che gli avrà consegnato poco prima.

Sarà così che Luca Salatino scoprirà di essere il nuovo tronista di Uomini e donne. Dopo l'amaro epilogo del percorso con Roberta, per lui subito una nuova opportunità, questa volta come tronista. Un regalo che la padrona di casa e la produzione del programma, faranno al giovane e che lui accetterà ben volentieri. Non resta che scoprire nei prossimi appuntamenti, come Luca si è apporterà con le corteggiatrici che scenderanno per conoscerlo.

Per non perdere nulla di ciò che accade nello studio di Maria De Filippi, si ricorda che Uomini e donne va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 14:45.