Barù continua ad essere controcorrente e, in queste ultime ore, all'interno della casa del GF Vip non ha risparmiato neppure delle frecciatine nei confronti di Jessica, con la quale in queste settimane di permanenza ha stretto un buon rapporto di complicità. Questa volta, però, Barù si è lasciato andare ad una serie di battutine al vetriolo nei confronti della principessina che, poche ore prima, era stata attaccata anche da sua sorella Lulù.

Barù colpisce e 'spara a zero' su Jessica al GF Vip

Nel dettaglio, in queste prime settimane di permanenza di Barù all'interno della casa del GF Vip, ha stretto un legame particolare con Jessica.

Tra i due si è creata una sorta di alchimia che non è passata inosservata agli occhi dei spettatori e fan social del Reality Show Mediaset, molti dei quali speravano che finalmente la principessina potesse trovare il suo "principe azzurro" dopo la delusione che le è stata inflitta da Alessandro Basciano.

Peccato, però, che in queste ore Barù si è lasciato andare ad una serie di riflessioni cattivelle nei confronti di Jessica, che sembrano spazzar via la possibilità di veder trionfare l'amore tra i due.

Barù si è ritrovato a parlare del modo di fare di Jessica e, in presenza della stessa ragazza, non si è fatto problemi a definirla acida.

'Sei un po' acida', Barù spiazza Jessica Selassié nella casa del GF Vip

"Sai qual è il suo problema e perché non trova marito? È un po' acida e non ha senso dell'umorismo", ha affermato Barù che, con queste dichiarazioni ha "sparato a zero" sul conto della Selassié, che ha dovuto incassare il colpo.

Jessica, però, ha scelto di replicare alle affermazioni di Barù precisando di avere tante altre qualità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Sono molto dolce, sensibile, buona", ha chiosato la principessina.

Ma non è finita qui, perché nelle ultime ore Jessica ha dovuto fare i conti anche con gli attacchi da parte di sua sorella Lulù che ha duramente sbottato contro di lei, per l'atteggiamento e il comportamento nei confronti di Alessandro Basciano.

Duro attacco di Lulù contro sua sorella Jessica al Grande Fratello Vip

Lulù è arrivata a dire che si vergogna per Jessica e per il modo in cui sta gestendo la situazione con Basciano, dopo che il ragazzo ha scelto di viversi la sua relazione con Sophie Codegoni.

"Ti comporti da sfi...", ha sbottato Lulù aggiungendo poi che secondo lei, sua sorella starebbe collezionando solo figuracce all'interno della casa del GF Vip, per il suo modo di relazionarsi con gli altri uomini.

Insomma un durissimo rimprovero da parte di Lulù, la quale sostiene di essere così dura nei confronti di Jessica solo per il suo bene e per far sì che si dia una scossa.