Prosegue l'appuntamento con le puntate di Una Vita in onda la settimana 17-22 gennaio 2022 su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che Lolita sarà devastata dopo aver ricevuto delle foto alquanto compromettenti di Antonito e Natalia. I due sono sempre più vicini e la povera Casado se ne renderà conto con i suoi occhi. Lolita non ha solo il sospetto che il marito la tradisca; da diverso tempo, infatti, è afflitta da strani sintomi che non la lasciano in pace. Intanto, Genoveva fa di tutto per riscattare la sua immagine rovinata da Felipe e fa scrivere a sua volta un articolo sul periodico che la mette in buona luce.

Pensa poi bene di chiedere la grazia al re per uscire di prigione. Anabel, invece, racconterà un segreto imbarazzante sul suo passato.

Le nuove anticipazioni di Una Vita: Genoveva chiede la grazia

La posizione di Genoveva è molto complicata. In prigione dopo aver confessato di aver ucciso Marcia, rischia di essere condannata a morte, nonostante ora stia dando una versione diversa dei fatti. Sfruttando le sue alte conoscenze, riuscirà a far pubblicare sul giornale un articolo che la dipinge come una donna impeccabile.

Felipe, leggendo il periodico, si infuria e si rende conto di quanto potere abbia ancora Genoveva. Alvarez Hermoso viene anche a sapere che Genoveva ha chiesto la grazia al re e che presto potrebbe uscire di prigione, come confermato dallo stesso Mendez.

Intanto, in carcere, la dark lady convoca un certo Reguero, al quale offre una cospicua somma di denaro per liberarla dalla prigionia.

Felipe viene arrestato

Nelle puntate di Una Vita della prossima settimana, Felipe viene a sapere che Genoveva è riuscita a riottenere la libertà e che il giudice ha respinto ogni accusa.

Furibondo, l'avvocato aggredisce un funzionario e così finisce per essere arrestato, con grande soddisfazione di Salmeron, che ride delle sue disgrazie.

Lolita riceve le foto di Antonito e Natalia, anticipazioni Una Vita 17-22 gennaio

Continuando con le nuove trame di Una Vita, vedremo Lolita disperata dopo aver ricevuto una busta contenente delle foto compromettenti di Antonito e Natalia. Il giovane Palacios proverà a rassicurarla sul fatto di non avere nulla a che fare con la bella forestiera, ma le sue giustificazioni non la convinceranno affatto.

Infine, salterà fuori un altarino che riguarda Anabel: la giovane confessa a Miguel di aver abbandonato Aurelio all’altare. Aurelio, scoperta la tresca tra la ex e il bel giovane, le prometterà di fargliela pagare e così sarà.

Attenzione però, perché nelle nuove puntate verranno a galla anche degli inquietanti retroscena su Aurelio, che si rivelerà essere uno dei personaggi più pericolosi ad Acacias.