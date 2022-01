Ciprian Aftim e Andrea Nicole Conte a poco più di un mese dall'uscita da Uomini e donne hanno commentato la scelta di Roberta Giusti, soffermandosi sulla 'non scelta' Luca Salatino, a cui è stato offerto subito il Trono da Maria De Filippi. Ciprian proprio sul nuovo tronista, ha voluto spiegare i motivi per i quali, se fosse stato al suo posto, lui non avrebbe accettato il trono.

Ciprian sul nuovo tronista Luca: 'Io al suo posto non avrei accettato il trono'

Dopo la scelta non convenzionale di Andrea Nicole, l'ex tronista e Ciprian Aftim continuano a vivere il loro amore lontano dai riflettori.

Il loro rapporto va a gonfie vele, come testimoniato in una recente intervista di coppia rilasciata dai due ex protagonisti di Uomini e donne ai microfoni di Mondotv 24. Nel corso della chiacchierata con Lorenzo Pugnaloni, Ciprian ha detto cosa pensa del nuovo tronista Luca Salatino. Come ben sanno i fan del programma, subito dopo non essere stato scelto da Roberta Giusti, Maria De Filippi ha offerto a Luca il Trono. Richiesta subito accettata dal giovane romano. A MondoTv 24, Ciprian ha dichiarato che, se fosse stato al posto di Luca, avrebbe rifiutato: "Io non avrei accettato il trono".

L'ex U&D Ciprian: 'Non mi sarei sentito subito di mettermi in gioco di nuovo'

Il personal trainer rumeno ha spiegato anche i motivi per i quali lui si sarebbe comportato diversamente da Luca.

Ciprian infatti, ha sostenuto che se fosse stato rifiutato dalla tronista, lui avrebbe avuto bisogno di uno stop. In sostanza, Ciprian non si sarebbe sentito subito di rimettersi in gioco di nuovo. Il fidanzato di Andrea Nicole ha pure ammesso di essersi sentito stanco alla fine del suo percorso anche dal punto fisico. Pertanto, se fosse capitato a lui, si sarebbe comunque fermato, non solo perché non se la sarebbe sentita dal punto di vista sentimentale ma anche a causa di impegni lavorativi.

Tutte ipotesi, visto che è stato Luca Salatino a diventare il nuovo tronista.

Ciprian e Andrea Nicole tifavano per Samuele

Ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni, Andrea Nicole e Ciprian hanno parlato anche della scelta di Roberta Giusti. Entrambi hanno confessato di aver sempre tifato per Samuele e quindi sono stati felicissimi di vedere che Roberta ha scelto proprio il loro preferito.

Andrea Nicole in particolare, ha dichiarato: "Io ho sempre tifato per Samuele dal primo momento in cui è sceso. Un ragazzo dolce puro e genuino". Sulla stessa linea anche Ciprian: "Anche io tifavo Samuele". Nonostante la preferenza per Carniani, Ciprian ha voluto fare una sorta di in bocca al lupo a Luca Salatino: "Adesso è sul trono e avrà modo di rifarsi".