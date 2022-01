Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 10 al 14 gennaio 2022, Rossella e Riccardo si riavvicineranno nuovamente. Il giovane dottore mostrerà, inoltre, alla sua amata la casa dei loro sogni. Insomma, tutto sembrerà procedere alla perfezione, ma l'arrivo di Virginia manderà all'aria tutti i piani della giovane coppia.

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 gennaio: una nuova casa per Rossella

Dopo averla incontrata al Vulcano, Riccardo (Mauro Racanati) convincerà Rossella (Giorgia Gianetiempo) a seguirla in un appartamento che gli ha proposto il suo agente immobiliare.

L'uomo si mostrerà indeciso e rivelerà alla giovane di avere bisogno del suo sguardo attento e competente, prima di procedere. Giunti sul posto, Rossella rimarrà estasiata da quanto le si para dinanzi agli occhi: l'appartamento è perfetto e sarebbe una follia lasciarselo scappare. Crovi, a quel punto, ammetterà che ha già preso quella casa e la giovane Graziani capirà che era stato tutto programmato. I due, felici, si baceranno e tutto sembrerà perfetto, purtroppo però proprio in quel momento il dottor Crovi riceverà un misterioso messaggio.

Un posto al sole, trame 10-14 gennaio: il segreto di Virginia

Riccardo scoprirà così che Virginia (Desirèe noferini) è a Napoli e lo sta aspettando in ospedale.

L'uomo resterà molto turbato da questa notizia. Cosa potrebbe volere la donna da lui? L'uomo non ci rimuginerà troppo perché quello che conta adesso è evitare che la donna e Rossella si incontrino. Crovi inviterà quindi la "collega" a venire a casa sua per parlarsi lontani da occhi indiscreti. Il quadro, che ne verrà fuori, sarà poco confortante per l'uomo e la donna sembrerà decisa a rivelare il segreto che lo lega all'affascinante dottore.

Un posto al sole, puntate dl 10 al 14 gennaio: Riccardo è ancora sposato

Verrà fuori che Virginia e Riccardo sono ancora sposati, ora non è chiaro se il segreto sia questo o ci sia ancora dell'altro, ma c'è un altro punto da chiarire. Finora le sinossi sul personaggio hanno indicato Virginia come ex moglie, ma le nuove anticipazioni sembrano rivelare che i due siano, attualmente, ancora marito e moglie.

In attesa di capire se i due siano o no separati legalmente, c'è da aggiungere che Crovi, vista la situazione, deciderà di rivelare tutto a Rossella prima che lo scopra da sola. Attenzione perché in effetti, nella puntata di giovedì 13 gennaio, ci sarà l'atteso confronto faccia a faccia tra le due donne. Ma cosa si diranno? E chi uscirà vincitrice da questo confronto? Le anticipazioni non rivelano altro ma confermano che Virginia sarà determinata a non lasciarsi scappare suo marito.