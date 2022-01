Molti colpi di scena avverranno durante le nuove puntate di Beautiful in programma nel 2023 sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera in onda a gennaio negli Usa raccontano che Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood) spingerà Taylor Hayes a riprovarci con Ridge Forrester. Brooke Logan, invece, sarà in difficoltà a causa delle domande di Hope Logan.

Anticipazioni Beautiful: Paris ritrova sua madre Grace a Los Angeles

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate in programma dal 10 al 14 gennaio in America raccontano che Paris avrà una grandissima sorpresa quando riceverà la visita di sua madre.

Interpretata dall'attrice Cassandra Creech, Grace farà il suo arrivo a Los Angeles grazie all'aiuto di Zende. A tal proposito, Paris inizierà a domandarsi per quale motivo il suo fidanzato abbia portato sua madre alla casa di moda.

Carter, nel frattempo, comincerà a sentirsi molto a disagio. Zende, infatti, racconterà all'avvocato che la sorella di Zoe non vuole impegnarsi con lui. Per questo motivo, lo stilista lo informerà di credere che Paris stia uscendo con un altro.

Steffy incoraggia Taylor riconquistare il cuore di Ridge

Nelle puntate di Beautiful in onda a gennaio negli Usa, Hope confiderà a Liam che Brooke è tornata a bere e per questo sta accusando dei sensi di colpa. La madre di Beth, infatti, crederà che sia colpa sua se sua madre ha nuovamente problemi con l'alcool visto che ha permesso a Deacon di tornare nelle loro vite.

In seguito, Logan si dirigerà alla casa sulla scogliera dove affronterà Steffy e Taylor. Qui, la giovane intimerà alle due donne di non intromettersi nelle nozze tra Brooke e Ridge. Un ultimatum che non sarà preso bene dalla giovane Forrester, che incoraggerà sua madre a riconquistare il cuore dello stilista.

In seguito, Steffy si incontrerà con Thomas.

Qui, i due speculeranno sul motivo che ha spinto Brooke a interrompere la sua sobrietà, tanto da ipotizzare che vedere Deacon ogni giorno abbia avuto un forte impatto su di lei.

Brooke in difficoltà con Hope

Nel frattempo, Sheila continuerà il suo piano di vendetta contro Brooke. Dopo essere riuscita a farla ubriacare durante il 31 dicembre, la donna prometterà di rendere la vita alla sua nemica un inferno.

Hope, invece, deciderà di affrontare sua madre, chiedendo per quale ragione Deacon non si è fatto più vedere dopo le festività di Capodanno. I portali americani annunciano che Brooke avrà molta difficoltà a rispondere alla domanda della figlia. Logan ammetterà di aver baciato Sharpe durante una notte a base di alcool?

Non ci resta che attendere le prossime puntate dello sceneggiato per scoprire come evolverà questa nuova story-line ambientata alla Forrester Creations.