Secondo le ultime anticipazioni della soap opera italiana Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Rai 3, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Clara verrà ricattata da Alberto e si troverà di fronte ad una scelta molto difficile, in quanto Raffaele gli chiederà di mediare per risolvere la situazione tra Patrizio e Palladini ma Leo non saprà che fare. Alla fine, la donna tornerà a vivere con Alberto e Patrizio la prenderà malissimo.

Nel frattempo, Silvia non riuscirà a viversi a pieno la storia d'amore con Giancarlo, in quanto i suoi amici storici non lo vedranno di buon occhio, in particolar modo Guido non la prenderà bene.

Proprio per questo la donna si sfogherà con Mariella. Quest'ultima siccome vorrà aiutare la sua amica parlerà con Del Bue e lo metterà sotto pressione.

Clara verrà ricattata da Alberto

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 3, ci sarà molta preoccupazione in casa Bruni per la lite tra Patrizio e Alberto. Infatti, quest'ultimo vorrebbe fargliela pagare a tutti i costi al ragazzo.

Nel mentre, Silvia capirà che i suoi amici non vedranno Giancarlo di buon occhio e ci resterà male.

Poco dopo, Alberto sarà più deciso che mai a trarre beneficio dalla spinta di Patrizio. Raffaele però si affiderà a Clara affinché si risolva questa situazione. La donna però verrà messa di fronte ad una scelta molto difficile, in quanto verrà ricattata da Alberto.

Fabrizio sempre più in difficoltà con il pastificio

Intanto, Chiara confiderà a Nunzio di essere stanca delle continue responsabilità da quando è morto suo padre, ma poi le verrà in mente un'idea.

Nel frattempo, Mariella metterà Guido alle strette con la sua "lista". Alla fine quella che sarebbe dovuta essere un'occasione di divertimento, diventerà un momento di imbarazzo per i due.

Fabrizio intanto sarà sempre più sotto pressione a causa dei problemi con il pastificio e Marina non riuscirà più a stargli accanto.

Clara tornerà a vivere con Alberto

Nel frattempo, Patrizio sarà certo che Clara sia sotto ricatto da Palladini. Silvia invece, non riuscirà più a vivere serenamente la sua storia d'amore con Giancarlo a causa di Guido.

Successivamente, Marina vorrà rifiutare l'offerta di Chiara Petrone, ma Roberto non sarà d'accordo e così deciderà per lei alle sue spalle.

Nel frattempo, Clara deciderà di tornare a vivere con Alberto e Patrizio prenderà malissimo la notizia. Infine, Silvia si sfogherà con Mariella, che pur di starle vicino metterà sotto pressione Guido.

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva per scoprire ulteriori novità.