La serie televisiva di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapimi) prosegue nella propria messa in onda televisiva. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione su Canale 5 il 24 gennaio 2022, raccontano che la piccola kiraz (Maya Başol) finirà in ospedale dopo aver accusato un brutto malessere, destando parecchia preoccupazione ai suoi genitori Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin).

Spoiler Love is in the air, episodio del 24 gennaio: Kiraz si riprende dopo essere finita in ospedale

Nel corso della puntata dello sceneggiato che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 24 gennaio, la dottoressa Hulya inviterà sia Eda e Serkan e gli amici dei genitori di Kiraz a esternare i propri pensieri più nascosti: grazie a questa occasione l’architetta paesaggista e il ricco imprenditore avranno modo di far capire alla loro bambina quanto sia importante essere sinceri nella vita.

Durante il gioco della verità, Kiraz senza saperlo e su invito dell’amico Can (Ahmet Efe Metekoğlu) accetterà una merendina acquistata da una delle babysitter che nel giro di qualche secondo le causerà un malore preoccupante, per via della sua allergia alle fragole.

A questo punto la piccola, dopo aver perso i sensi, farà nascere un nuovo litigio tra i suoi genitori Eda e Serkan: la fanciulla punterà il dito contro il suo ex per non aver tenuto sotto controllo loro figlia.

I due tireranno un sospiro di sollievo a seguito del ricovero in ospedale della loro bambina: infatti basterà il tempestivo intervento dei medici per vedere Kiraz riprendersi. Quando riaprirà gli occhi la bimba farà un gesto abbastanza emozionante, in quanto chiamerà Serkan "papà" per la prima volta.

Kemal confessa a Aydan di essere allergico alle fragole, Serkan costretto a fare la spesa da solo per la prima volta

Nel contempo ci sarà una coincidenza su quanto accaduto a Kiraz, poiché Kemal (Sinan Taymin Albayrak) mentre si troverà nella sala di attesa dell’ospedale per sapere notizie sulla salute di Kiraz, confesserà alla sua amata Aydan (Neslihan Yeldan) di essere allergico alle fragole alla stessa maniera di sua nipote e di Serkan.

La signora Bolat inizierà quindi a ipotizzare che il suo compagno possa essere il vero padre di suo figlio, in quanto aveva trascorso una notte di passione con lui trent’anni prima.

Intanto l’imprenditore non potrà tirarsi indietro quando sarà chiamato a fare una cosa che non aveva mai fatto prima, cioè la spesa in un supermercato in solitaria.