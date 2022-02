Nella puntata di Amici 21, in onda domenica 6 febbraio su Canale 5, Cosmary è stata eliminata dal programma. In puntata, l'allieva di Alessandra Celentano ha ringraziato tutti per l'opportunità ricevuta. Una volta tornata a casa, però, la ballerina ha messo alcuni like ad alcuni commenti contro la maestra Veronica Peparini e Mattia - allievo di Raimondo Todaro.

La sfida

Veronica Peparini ha deciso di mandare in sfida l'allieva della maestra Celentano. A giudicare la gara è stato Garrison. Prima di effettuare la sua performance, Cosmary ha espresso il suo disappunto: "Mi dispiace che ad altri sia stata data la possibilità di riprendersi completamente".

Per chi non lo sapesse, l'allieva era risultata positiva al Covid-19.

Mentre Garrison aveva contribuito a far entrare Cosmary nella scuola più famosa d'Italia, questa volta ha deciso di mandarla a casa. Il giudice ha spiegato di non trovare pronta per il Serale la ballerina di Celentano: "Mi dispiace, John Eric benvenuto ad Amici di Maria". Prima di abbandonare la scuola definitivamente, Cosmary ha ringraziato tutti per la possibilità ricevuta: "Mi sento grata".

La reazione dell'ex allieva

Mentre in studio Cosmary è apparsa piuttosto tranquilla, una volta tornata a casa la ragazza non ha nascosto il suo malcontento. Sebbene la ballerina non abbia scritto o pubblicato alcun post, ha messo dei like ad alcuni commenti contro la maestra Peparini e contro Mattia - allievo di Raimondo Todaro.

Il primo commento effettuato da una ragazza, su Twitter, ha fatto notare che Cosmary è stata messa in sfida nonostante fosse stata positiva al coronavirus fino a pochissimi giorni fa. Al contrario, Mattia continua ad essere esentato dalle sfide per il dolore al piede.

Nel secondo commento invece, un utente ha affermato: "Cosmary incarnava alla perfezione lo spirito del programma".

Dopo una serie di elogi all'allieva, l'utente ha concluso con una stoccata al talent: "Amici ormai è tutto, tranne che una scuola".

Mattia nel mirino della maestra Celentano

Mattia è finito nel mirino della maestra Celentano. L'insegnante ritiene che l'allievo di Raimondo Todaro non meriti di andare al Serale. Di conseguenza, la diretta interessata ha lanciato dei casting per trovare un sostituto del ragazzo.

Attualmente Mattia è esentato dalle sfide poiché ha avuto un infortunio al piede.

La maestra Celentano ha trovato un ragazzo per lei valido. Nonostante la scuola sia già al completo, la coreografa è riuscita ad ottenere un banco per Leonardo. In merito all'eliminazione di Cosmary, Celentano si è detta d'accordo con il giudizio di Garrison. Al tempo stesso, però, si è detta contenta per averle dato una possibilità.