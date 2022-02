Le vicende della soap opera di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapımı) proseguono la propria messa in onda.

Nel corso delle puntate trasmesse su Canale 5 dal 7 all’11 marzo 2022, dopo il fallimento dell’azienda Art Life e la svolta in campo professionale di Serkan Bolat (Kerem Bürsin), i telespettatori italiani assisteranno all’ennesimo colpo di scena che questa volta riguarderà Eda Yildiz (Hande Erçel).

L’architetta paesaggista dopo aver avvertito diversi malori riceverà una bellissima notizia dal ginecologo: si trova in stato interessante.

Per la protagonista dello sceneggiato quindi si tratterà della seconda gravidanza: suo marito farà i salti di gioia quando saprà che è in arrivo un altro bimbo nella sua famiglia.

Anticipazioni Love is in the air, episodi all’11/03: Eda non mantiene una promessa fatta a Serkan

Dagli spoiler degli episodi della serie televisiva in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 7 a venerdì 11 marzo come sempre dalle ore 16:55 sino alle 17:35 circa, si evince Eda non manterrà una promessa fatta al marito Serkan dopo avergli dato altri consigli sulla sua carriera da docente all’università: in particolare l’architetta paesaggista non si presenterà alla lezione del suo sposo.

A questo punto il ricco imprenditore, dopo la mancanza della sua amata, inizierà ad avere il timore che lei possa trovare noioso il fatto che lui faccia l’insegnante.

Kemal vuole fare una proposta di nozze a Aydan, Serkan più protettivo nei confronti di Eda

Intanto Kemal (Sinan Albayrak) per merito della collaborazione del maggiordomo Seyfi (Alican Aytekin) riuscirà a organizzare una sorpresa per la compagna Aydan (Neslihan Yeldan), per farle una proposta di matrimonio.

Successivamente Eda, dopo aver avuto dei malesseri strani e essersi preoccupata, prenoterà una visita dal medico: la donna apprenderà di aspettare un bambino.

Peraltro in questo modo realizzerebbe il desiderio della figlia Kiraz (Maya Başol) di avere un fratellino o una sorellina. Serkan appena saprà di essere prossimo a diventare di nuovo padre, inizierà a essere più protettivo con Eda e proverà a farle fare una dieta privandola dei cibi che potrebbero nuocere alla salute della creatura.

Infine l’azienda Art Life dopo essere rimasta nelle mani di Engin (Anil Ilter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu) farà i conti con una nuova difficoltà: nello specifico i genitori di Can (Ahmet Efe Metekoğlu) non riusciranno a occuparsi degli innumerevoli progetti, dopo la decisione improvvisa del loro socio Serkan di vendere le sue quote per salvare la società dal fallimento.