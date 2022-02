Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che racconta la vita di due ricche famiglie dell'alta moda di Los Angeles, gli Spencer e i Forrester. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 7 al 12 febbraio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul pentimento di Liam, sulla decisione di Steffy di non raccontare al verità a Hope, sull'operazione di Thomas e sulla riconciliazione di Eric e Quinn.

Liam si confida con Steffy

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Liam si recherà in ospedale insieme a Hope per informarsi delle condizioni di salute di Thomas, svenuto nel corso di una discussione con la figlia di Brooke. Lì, il figlio di Bill Spencer avrà modo di incontrare Steffy e Ridge, accorsi in ospedale dopo aver saputo del malore del famigliare. Nell'attesa che si concluda l'operazione a cui è stato sottoposto Thomas, Liam approfitterà dell'occasione per avvicinare Steffy: le rivelerà di aver scoperto che il fratello non ha mai baciato Hope ma soltanto il suo manichino. Per questo motivo, lui si sentirà in colpa per aver ingiustamente accusato la moglie, lasciando che la rabbia lo portasse a tradirla.

Infine, informerà la sua ex di voler raccontare a Hope il fatto che loro due abbiano trascorso una notte d'amore insieme. La sorella di Thomas non prenderà affatto bene la notizia, tanto da chiedere a Liam di mantenere il segreto su ciò che è accaduto fra di loro per evitare che quel momento di debolezza possa rovinare il suo rapporto con Hope e Finn.

Alla fine, i due decideranno di affrontare l'argomento subito dopo la fine dell'operazione di Thomas.

Thomas si sveglia

In attesa di sapere quali conseguenze potrebbe riportare il figlio dopo l'intervento chirurgico, Ridge confesserà a Hope di sentirsi impotente davanti a ciò che è successo, chiedendosi se Thomas potrebbe essere capace di cambiare in futuro.

Le riflessioni dello stilista saranno interrotte dall'arrivo di Finn che confermerà la riuscita dell'intervento subìto da Thomas. Il medico confermerà a Steffy e Ridge che, molto probabilmente, i deliri del giovane erano provocati da un'emorragia dovuta al trauma cranico subito in precedenza. Nonostante l'esito positivo dell'intervento, Finn chiederà ai Forrester di avere pazienza, annunciando che sarà molto importante aspettare il risveglio del paziente per assicurarsi sulle sue vere condizioni di salute. Nel frattempo, Quinn andrà a trovare Eric a casa per chiedergli nuovamente perdono. Lì, la donna rimarrà sorpresa nello scoprire che anche il marito intende scusarsi con lei, chiedendole di ritornare insieme a lui.

In questo modo, i due coniugi ritroveranno la serenità perduta, riconciliandosi. In ospedale, Thomas si risveglierà dopo l'operazione mormorando il nome di Hope davanti a Steffy e a Ridge. Dopo di che Thomas inizierà una lenta guarigione che renderà molto felice la sua famiglia.