Sabato 26 febbraio in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di C'è Posta per te.

Ospiti di questo nuovo appuntamento saranno Raoul Bova e l'ex capitano giallorosso Francesco Totti.

Francesco Totti tra gli ospiti del 26 febbraio

C'è posta per te torna con un nuovo appuntamento nella prima serata di sabato 26 febbraio. Come sempre Maria De Filippi inviterà alcuni ospiti illustri, pronti a fare una sorpresa ai destinatari della posta.

Uno degli ospiti di questa nuova puntata sarà Francesco Totti. Lo ha annunciato la produzione con un post sulla pagina ufficiale del programma.

Totti è un habitué del people show di Maria De Filippi: dal 2001 ad oggi ha già partecipato come ospite ben 12 volte. L'ex capitano giallorosso molto probabilmente farà una sorpresa a qualche tifoso della Roma. Per scoprire in quale storia sarà coinvolto, bisognerà attendere la messa in onda della puntata.

Totti ha recentemente smentito la crisi matrimoniale con Ilary Blasi

Il calciatore Francesco Totti sarà ospite a C'è posta per te proprio nei giorni successivi a svariate indiscrezioni di gossip sulla sua vita privata.

Sui rotocalchi di cronaca rosa e su vari siti di gossip è infatti circolata l'indiscrezione una presunta crisi con la moglie Ilary Blasi, con cui è sposato da 20 anni. Totti e Ilary sono genitori anche di Christian 16 anni, Chanel 14 anni e Isabel di 5.

Proprio il "Pupone", ha bollato come fake news e quindi smentito le notizie apparse in questi giorni.

Anche per questo motivo, l'ospitata a C'è posta per te di sabato sera non può che attirare l'interesse del pubblico.

A C'è posta per te ci sarà anche Raoul Bova

Altro super ospite del 26 febbraio l'attore Raoul Bova. Anche lui è un habitue di C'è posta per te, visto che è stato ospite svariate volte nel corso degli anni.

Durante la scorsa puntata, era intervenuto telefonicamente in risposta a Pio e Amedeo.

Intanto l'attore ha da poco concluso le riprese di Don Matteo 13, che lo vedranno nel ruolo di protagonista. La serie andrà in onda a breve su Rai 1 e vedrà l'addio di Terence Hill. Tra i progetti di Raoul Bova, vi è anche la seconda stagione di Buongiorno mamma, la fiction che tornerà prossimamente su Canale 5.

Anche in questo caso, bisognerà attendere la messa in onda di questa settima puntata per scoprire in quale storia sarà coinvolto l'attore. L'appuntamento è per sabato 26 febbraio su Canale 5 a partire dalle ore 21:25.