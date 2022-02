Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera statunitense 'Beautiful', meglio conosciuta in patria col titolo di The Bold and the Beautiful. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 28 febbraio al 5 marzo 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla felicità di Hope per la nuova situazione sentimentale di Steffy, sulla lite fra Paris e Zoe, sul ritorno del dipinto di Stephanie a villa Forrester, sul trasferimento di Thomas a casa di Brooke e sulla decisione di Liam di raccontare la verità a Hope.

Hope e Steffy si confrontano

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che Liam sarà divorato dai sensi di colpa per aver tradito la moglie. Nel frattempo, Hope e Steffy si incontreranno alla Forrester per discutere sui miglioramenti dello stato di salute di Thomas. Hope rivelerà alla sorellastra di essere molto felice di vederla insieme a Finn, una brava persona degna di stare al suo fianco oltre ad essere un grande medico per aver salvato la vita a suo fratello. Il vero motivo di gioia di Hope, però, sarà l'idea che ormai abbiano trovato entrambe la persona giusta con cui stare, motivo per il quale non hanno più ragione di litigare. Ascoltando il consiglio di Carter, Ridge esaminerà il curriculum di Paris per assicurarsi che lei possa essere la persona giusta ad occupare il posto lasciato vacante di Olivia.

Zoe e Paris litigano

Zoe non sarà molto felice all'idea che la sorella lavori alla Forrester e non tarderà a farlo sapere a lei e a Carter. Le due sorelle, infatti, si ritroveranno a litigare aspramente in ufficio, fino a quando non verranno interrotte da Zende che chiederà loro spiegazioni. A quel punto, Zoe minimizzerà l'accaduto senza preoccuparsi che Paris è rimasta molto ferita dalle parole che lei ha utilizzato per chiederle di andarsene subito da Los Angeles.

Carter mediterà di organizzerà una bellissima proposta di matrimonio alla fidanzata, senza sapere che quest'ultima vorrebbe soltanto che la sorella lasciasse la città. A villa Forrester, Eric si ritroverà insieme alla sua famiglia per trascorrere un Natale tranquillo, restando piacevolmente colpito dall'iniziativa di Brooke di appendere un quadro di Stephanie nel salotto.

Il patriarca accetterà di lasciare il dipinto appeso alla parete per una notte come forma di rispetto nei confronti della famiglia, per poi preoccuparsi all'idea che Quinn possa vederlo e arrabbiarsi.

Il giorno seguente, Brooke rimarrà molto sorpresa di trovare Thomas a casa sua. Chiedendo spiegazioni al marito, la madre di Hope verrà a sapere che Ridge vorrebbe ospitare il figlio a casa loro per tutto il periodo della sua convalescenza. Brooke accetterà, sforzandosi di apparire il più tranquilla possibile all'idea di avere Thomas a casa loro dopo ciò che è successo in passato.

Thomas si trasferisce dal padre

Liam non farà altro che pensare alla notte d'amore trascorsa con la sua ex. Roso dai sensi di colpa farà di tutto per far capire alla moglie di essere soddisfatto del loro matrimonio.

Hope cercherà di rassicurarlo in tutti i modi, facendogli capire che è sicura dell'amore che lui prova per lei. Più tardi, Liam rimarrà sconvolto nel sapere del trasferimento di Thomas a casa di Brooke, motivo per il quale sarà costretto ad incontrarlo tutti i giorni. Confuso, Liam si sfogherà con Steffy che cercherà di fargli capire che il suo matrimonio non è a rischio anche se lui pensa che ormai sia basato su una menzogna. Hope sorprenderà i due ex a confronto, insospettendosi dal comportamento di Steffy. Per rassicurare Hope, Steffy le spiegherà di essere lì con Liam per organizzarle una cena romantica a sorpresa. Avendo ascoltato le parole della sorella di Thomas, Hope si convincerà che fra quest'ultima e Finn possano esserci dei problemi.

Nel frattempo, Wyatt e Flo passeranno a trovare Steffy, trovando in casa solo Finn che si professerà veramente innamorato della compagna. Liam confiderà a Hope di aver creduto che Thomas la baciasse, per poi trovare il coraggio di raccontarle tutto quello che è successo in conseguenza di tale evento.