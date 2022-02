La storia di Maria Paola e Leandro ha appassionato il pubblico di C'è posta posta per te nella serata di sabato 19 febbraio. La donna non ha perdonato l'ex fidanzato e ha chiuso la busta. A distanza di qualche tempo dalla registrazione, si viene a sapere che i due hanno voltato pagina e si sono entrambi fidanzati con altre persone. Dunque, Maria Paola non è tornata sui suoi passi e ha confermato la scelta fatta nello studio di Maria De Filippi.

Leandro chiede perdono all'ex Maria Paola, lei chiude la busta

A C'è posta per te nell'ultima puntata trasmessa il 19 febbraio, l'attenzione del pubblico è stata catturata dalla vicenda di Leandro e Maria Paola.

È stato l'uomo a chiedere aiuto al programma di Maria De Filippi per cercare di farsi perdonare dall'ex fidanzata dopo i suoi innumerevoli tradimenti. Come raccontato da Leandro, per ben due volte, ad un passo dal matrimonio con Maria Paola, lui l'ha tradita. La prima volta era stato perdonato, la seconda no. Ed ecco che l'uomo ha chiesto aiuto a C'è posta per cercare di ricucire il rapporto con l'ex fidanzata. Peccato che la donna non ne abbia voluto sapere e ha chiuso la busta.

Maria Paola dopo l'addio a Leandro si è fidanzata con un altro

Le registrazioni di C'è Posta per te si sono tenute già da diverse settimane e pertanto non è escluso che nel frattempo i protagonisti della storia abbiano cambiato idea.

Cosa sarà successo tra Leandro e l'ex fidanzata? Come riporta il sito Il Vicolo delle news, non c'è stato nessun colpo di scena tra loro. Maria Paola non ha cambiato idea ed ha archiviato definitivamente la storia con l'ex. Oggi la donna è fidanzata con un altro uomo che la fa stare bene. Una notizia che farà felice il pubblico di C'è posta per te che si era schierato dalla parte della donna e che l'aveva applaudita, quando aveva deciso di non dare una seconda chance a Leandro.

A conquistare i telespettatori la squisitezza, d'animo della giovane donna, la sua umiltà e la sua bontà. Non solo, anche il fatto che Maria Paola abbia con decisione fatto capire che, nonostante si sia state innamorate, non si può certo passare sopra, a certe mancanze di rispetto.

Leandro si è fidanzato con una delle ex amanti dopo C'è posta per te

Se Maria Paola non ha perdonato l'ex fidanzato, anche quest'ultimo ha voltato pagina proprio come ha fatto la ex e si è fidanzato a sua volta con una delle due ex amanti. Si è venuto infatti a sapere che Leandro ha iniziato una relazione con una delle donne con cui aveva tradito proprio Maria Paola. Dunque, entrambi oggi hanno voltato decisamente pagina, archiviando la loro storia d'amore durata ben 11 anni e arrivata ad un passo dal matrimonio.