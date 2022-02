Tutto pronto per il debutto dell’atteso show di Michelle Hunziker, “Michelle impossible” in onda in prima serata il 16 e il 23 febbraio su Canale 5 con la conduttrice svizzera protagonista di uno “one woman show”, al quale parteciperanno numerosi ospiti vip. Sarà per il pubblico un'occasione per conoscere a fondo anche la "persona" dietro il personaggio.

Hunziker protagonista assoluta

Si annuncia come un evento da non perdere il nuovo programma che vede protagonista, in veste di conduttrice e principale interprete, Michelle Hunziker.

Un autentico “one woman show” nel corso del quale la soubrette elvetica sfodererà la propria poliedrica preparazione conducendo, cantando e ballando, il tutto accompagnato dall’orchestra del Maestro Mariano Chiaravalle.

Forte anche della presenza di tanti amici del mondo dello spettacolo, Hunziker si confesserà a “cuore aperto” ripercorrendo la propria carriera artistica, giunta quest’anno al traguardo dei 25 anni.

Ad accompagnare la protagonista in questa nuova avventura televisiva, ci sarà la figlia Aurora Ramazzotti che al termine di ciascuna delle due puntate si prenderà simpaticamente gioco di tutto ciò che ha fatto la madre durante la serata.

Michelle e la sua 'mission impossible'

In una lunga intervista al “Corriere della Sera” la showgirl ha detto di aver voluto sul palco non ospiti di lusso, ma tutte quelle persone, compagni di lavoro e amici ai quali vuole bene e che hanno percorso con lei una parte della sua carriera artistica.

Alla domanda circa la presenza anche dell’ex marito Eros Ramazzotti, Michelle ha confessato di essere rimasta stupita dalla sua risposta positiva all'invito in trasmissione, concludendo che questa è stata la sua vera “mission impossible”. I due, rimasti in buoni rapporti anche per il bene della figlia Aurora, non si esibiscono insieme su un palco in Italia da circa 20 anni.

Un ricco parterre di ospiti

Particolarmente ricco è il parterre di ospiti dello spettacolo; nella prima puntata, in onda questo 16 febbraio, omaggeranno la padrona di casa Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Serena Autieri, Noemi, il Mago Forest e la Gialappa’s Band. Attesissimo, inoltre, il duetto che vedrà esibirsi Michelle Hunziker con l’ex marito Eros Ramazzotti, dopo venti lunghi anni.

A completare il tutto, la presenza di Katia Follesa e Michela Giraud – presenza fisse per tutte e due gli appuntamenti – che con la loro ironia e simpatia coinvolgeranno Michelle in esilaranti, imprevedibili gag.

L’appuntamento con la prima puntata di “Michelle impossible” è per il 16 febbraio in prima serata su Canale 5, sarà un programma prodotto da Mediaset e da Ballandi, per la regia di Luigi Antonini.