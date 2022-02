Galeotto sarebbe stato il padel: la comune passione per lo sport di derivazione tennistica avrebbe fatto incrociare Francesco Totti con Noemi Bocchi. La 34enne sarebbe stata avvistata in più di una circostanza con il "Pupone", con il quale ha in comune anche l'amore per il calcio.

Secondo alcuni rumors la romana sarebbe la misteriosa donna che avrebbe contribuito a mandare in crisi il rapporto tra l’ex capitano giallorosso ed Ilary Blasi. La presunta frequentazione sarebbe iniziata in gran segreto da un po’ di tempo tra una partita di padel e un pranzo al ristorante.

Di recente Noemi Bocchi è stata avvistata in tribuna allo stadio Olimpico in occasione del match di campionato Roma-Genoa. Era seduta due file dietro Totti con il volto parzialmente coperto dalla mascherina anti-Covid. Capelli biondi e lisci, la 34enne che sembra aver mandato in tilt il campione del mondo di Germania 2006.

Noemi Bocchi in tribuna all'Olimpico non distante da Totti

Circola insistentemente in queste ore il Gossip sulla presunta rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Al momento non sono arrivate né conferme né smentite da diretti interessati, con la conduttrice televisiva che ha pubblicato una Stories su Instagram in cui fa una "linguaccia" dopo aver spostato la mascherina. Non è chiaro, però, se il gesto sia stato fatto in riferimento alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore sulla fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma.

Secondo alcuni rumors la coppia sarebbe andata in crisi dopo una lite durante una gita a Castel Gandolfo.

Nelle ultime ore circola poi il nome della 34enne Noemi Bocchi che Totti avrebbe conosciuto sui campi di padel. I due sarebbero stati avvistati insieme in un ristorante romano al Torrino e al locale Isola del Pescatore a Santa Severa.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera si starebbero frequentando in gran segreto già da un paio di mesi, con la donna che sarebbe stata vista allontanarsi in tutta fretta da una festa dopo aver appreso che l’ex calciatore era stato vittima di un lieve incidente.

La 34enne ha due figli

Noemi Bocchi ha chiuso la sua relazione con Mario Caucci, team manager del Tivoli e CEO della Caucci Marble (società che si occupa di Marmo e Travertino con sede sempre a Tivoli), dal quale ha avuto due figli.

La 34enne si è laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa di Roma dopo aver conseguito il diploma all’istituto Comprensivo Giovanni Falcone.

La giovane romana è un grande appassionata di calcio e di padel che pratica con la sua squadra, la Spritz Girls. Il suo profilo Instagram è seguito da circa 3000 follower.