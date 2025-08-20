Le anticipazioni sul finale di sempre di Forbidden Fruit rivelano che per Zeynep arriverà il momento di voltare pagina e cambiare per sempre la sua vita.

La protagonista femminile della soap opera che sta appassionando il pubblico di Canale 5 ritroverà il sorriso con Ata, diventerà mamma e decidrà di lasciare per sempre Istanbul.

Yildiz, invece, si ritroverà a fare i conti con un grave lutto che segnerà la sua vita: l'amato Dogan sarà vittima di un grave infarto che si rivelerà fatale.

Zeynep diventa mamma e stravolge la sua vita: anticipazioni turche Forbidden Fruit

Il finale della soap turca di Canale 5 vedrà Zeynep alle prese con un cambiamento importante per la sua vita. La donna, infatti, si renderà conto di dover lasciare Istanbul per allontanarsi da quel passato che le ha causato diverse sofferenze e per lei arriverà il momento del trasferimento in America.

La donna deciderà di recarsi a New York assieme al nuovo grande amore della sua vita che riuscirà a farle ritrovare il sorriso dopo un periodo buio e funesto.

Trattasi di Ata, un uomo che la farà diventare mamma: i due, assieme al loro bambino, saranno pronti a iniziare questa nuova vita, lontani da tutto e tutti.

Per lei inizierà una nuova fase della sua vita, in cui deciderà di lasciarsi alle spalle tutti i problemi.

Yildiz assiste alla morte del suo amato Dogan

Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit rivelano che il finale di sempre sarà decisamente amaro per Yildiz, la quale riuscirà a ritrovare il sorriso grazie a Dogan.

La nuova coppia avrà due bambini ma la favola d'amore di Yildiz, non durerà a lungo dato che si ritroverà a fare i conti con un triste epilogo.

Dogan, mentre starà giocando con i suoi bambini, sarà colto da un infarto che non gli darà via di scampo. L'uomo morirà sul colpo e il suo corpo esanime verrà ritrovato proprio da Yildiz, la quale non potrà fare altro che constatarne il decesso.

Il palinsesto autunnale di Forbidden Fruit su Canale 5

In attesa di questi nuovi episodi della soap opera pomeridiana, resta da capire quale sarà la programmazione ufficiale di Forbidden Fruit a partire dalla prossima stagione autunnale.

Al momento è confermata nello slot orario feriale che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, per trainare al meglio Uomini e donne di Maria De Filippi, prendendo così il posto di Tradimento.

Non è escluso, però, che visto il successo registrato in questi mesi possa anche andare in onda al sabato pomeriggio, proprio come accadeva con Tradimento, per trainare al meglio l'appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin.