Le anticipazioni dei prossimi episodi de La forza di una donna rivelano che anche Enver Sarikadi scoprirà che Sarp è vivo. Tutto questo accadrà dopo aver cercato l'aiuto di Batir per accendere il vecchio cellulare del genero. L'uomo gli rivelerà che il genero non è morto. Questa rivelazione sarà uno shock per il sarto che cercherà di saperne di più da Sirin.

Batir svela ad Enver che Sarp è vivo

La storyline de La forza di una donna inizierà quando Bahar tenterà di accendere il vecchio telefonino che apparteneva al marito defunto Sarp ma non ci riuscirà.

A quel punto, Enver penserà di aiutarla rivolgendosi a Batir, il proprietario del negozio di telefoni e cellulari che si trova nel quartiere dove viveva insieme alla moglie Hatice e alla figlia Şirin. L'uomo chiederà al negoziante se sia possibile recuperare tutte le foto presenti nel dispositivo che apparteneva al genero ormai defunto. Il negoziante riuscirà ad entrare nella memoria del telefono e vedrà gli scatti salvati.

Non appena li guarderà si renderà conto che l'uomo in foto è lo stesso che Sirin ha incontrato nel suo negozio qualche giorno prima. Stupito per ciò che ha visto, dirà ad Enver di avere visto suo genero vivo e vegeto in compagnia della figlia. Sconvolto dalla notizia, il sarto correrà nella sua vecchia casa in cerca di Sirin.

Quest'ultima non solo gli confermerà che Sarp è vivo, ma gli dirà anche di non farne parola con nessuno perché metterebbe in pericolo la loro famiglia.

Enver vuole incontrare Sarp

Una volta saputo che Sarp è ancora vivo, Enver vorrà rivolgersi alla polizia. Sirin lo supplicherà di non farlo, memore del rapimento subito da Suat, il suocero di Sarp (che adesso si fa chiamare Alp). La ragazza non riuscirà a convincere il padre a non fare parola di ciò che ha scoperto e ricorrerà all'aiuto della dottoressa Jale. Quest'ultima riferirà all'uomo che lo stato di salute di Bahar è sempre più cagionevole e probabilmente non sopporterebbe una simile notizia.

Il sarto sarà irremovibile, insistendo per incontrare Sarp di persona.

Perciò darà a Sirin un ultimatum: la ragazza avrà un giorno di tempo per contattare l'ex cognato, sottolineando che, una volta scaduto il tempo concordato, andrà subito a parlare con la polizia e con Bahar. A quel punto la ragazza non potrà fare altro che accettare e contatterà Levent perché organizzi un incontro tra Sarp ed Enver.

L'11 agosto cambio di programmazione per La forza di una donna

Lunedì 11 agosto ci sarà un cambio di programmazione nel pomeriggio di Canale 5. Io sono Farah verrà sospesa e andrà in pausa nella settimana di Ferragosto. Al suo posto verrà trasmesso un altro episodio della serie If you love.

Questo cambiamento nella programmazione porterà La forza di una donna ad allungarsi di un quarto d'ora. Dunque la soap con protagonista Ozge Özpirinççi anticiperà la messa in onda alle 16:55 circa.