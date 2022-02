Eleonora Daniele ha vissuto un altro momento di forte commozione durante la conduzione del suo programma Storie Italiane. Durante la puntata di oggi, venerdì 11 febbraio, la conduttrice ha ospitato la madre di Andrea, tristemente noto come 'il ragazzo con i pantaloni rosa'. Il giovane non ce l'ha fatta a sopravvivere portando sulle spalle il peso schiacciante delle critiche di coloro i quali sui social lo additavano per il suo modo di abbigliarsi. Come accaduto durante la puntata dell'8 febbraio, Eleonora non è riuscita a trattenere le lacrime, toccata nel profondo dalla vicenda.

Eleonora ricorda Andrea a Storie Italiane

Anche oggi, 11 febbraio, Eleonora Daniele ha voluto parlare nella sua trasmissione degli outfit in rosa sfoggiati dai cantanti durante Sanremo 2022. Quella che per Daniele gli artisti hanno creato è stata un'onda contro il bullismo, lo stesso bullismo che dieci anni fa ha portato Andrea a soli 15 anni a togliersi la vita. Ospite di Storie Italiane, il talk mattutino di Raiuno, è stata Teresa, la mamma del ragazzo coi pantaloni rosa, così denominato per via del colore che lui indossava e che lo aveva reso bersaglio degli haters.

'Non riesco tanto a parlare', ha detto Eleonora rivolgendosi a Teresa, dopo aver raccontato al suo pubblico la storia di Andrea.

Già nella puntata in cui aveva lodato Sangiovanni per il suo modo di vestirsi senza preoccuparsi dei giudizi altrui, Daniele non aveva trattenuto le lacrime e così è stato anche oggi, soprattutto quando ha intervistato Highsnob e Hu che con il brano 'Abbi cura di te', hanno preso anche loro parte alla kermesse sanremese.

Eleonora durante la puntata dell'11 febbraio: 'Sono commossa'

'Scusate ma io mi sono commossa', ha affermato la conduttrice aggiungendo che le parole della canzone, soprattutto dopo aver parlato di Andrea, arrivano dritte al cuore e all'anima. Pare evidente che la storia del ragazzo con i pantaloni rosa abbia colpito in maniera particolare Eleonora Daniele che ogni qualvolta si tocca l'argomento non riesce a celare le sue emozioni.

In realtà, ciò che preme alla Daniele è che tristi vicende come quella di Andrea non si ripetano più.

Per Eleonora la scelta di moltissimi artisti, da lei lodata, di indossare il rosa ha creato una cassa di risonanza molto importante. Inoltre, anche il dialogo che ha visto Marco Mengoni e l'attore Filippo Scotti protagonisti ha avuto il suo peso. I due artisti hanno ribadito l'importanza di dosare le parole sui social, concetto che Sangiovanni stesso ha ripreso. Prima di esibirsi con 'Farfalle', Sangio ha voluto esprimere un concetto che gli sta molto a cuore: occorre sempre dosare le parole.