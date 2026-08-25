Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che andranno in onda dal 31 agosto al 6 settembre svelano che Brooke sorprenderà Hope e Carter in ufficio i atteggiamenti intimi e ne resterà sconvolta per questo chiederà spiegazioni ad entrambi.

Carter e Hope sorpresi svestiti

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre prendono il via da un momento intimi che Carter e Hope vivranno in azienda. Brooke entrerà nella stanza degli stilisti dove i due saranno svestiti intenti a scambiarsi un bacio appassionato sorprendendoli.

Brooke resterà senza parole ma su tutte le furie chiederà spiegazioni ad entrambi su quanto sta succedendo.

Sebbene i due non negheranno di provare attrazione reciproca chiederanno alla Logan di mantenere il segreto su quanto visto soprattutto con Ridge per poter capire prima cosa entrambi provano l'uno per l'altro.

Ridge chiede a Taylor di restare

In questo quadro, Brooke si sentirà obbligata a chiedere a Carter cosa c'è con la sorella Katie, ma lui le confermerà che è tutto finito e tra loro è rimasta solo una bella amicizia. Improvvisamente, Steffy entrerà nell'ufficio stilisti proprio mentre sarà in corso una conversazione tra Hope, Brooke e Carter. Per impedire che Steffy scopra il vero motivo della loro discussione, Brooke la porterà a credere che stavano parlando dei piani di espansione di Carter.

Alla Forrester, Ridge e Taylor si ritroveranno in intimità e lo stilista chiederà alla psichiatra di valutare concretamente l'ipotesi di restare a Los Angeles. Taylor gliene sarà grata e confermerà di aver effettuato dei controlli con la cardiologa Grace Buckingam e che la dottoressa ha confermato che le cure per la 'sindrome da cuore spezzato' di cui soffre stanno dando i risultai sperati.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Carter ha offerto il suo supporto a Hope nel momento in cui Steffy ha minacciato di chiudere la Hope for the Future. Steffy non ha accettato la proposta di Carter di produrre la linea di gioielli di Ivy ed Electra, ma ha confessato a Hope di voler rendere la Forrester un'azienda leader nel mondo del lusso.