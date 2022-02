Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Fosca Innocenti, nella prima puntata che andrà in onda venerdì 11 febbraio in prima serata su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

In particolare, nella nuova fiction targata Mediaset, l'attrice Vanessa Incontrada sarà pronta a vestire i panni del vice questore di Arezzo, Fosca Innocenti. La serie televisiva sarà composta da quattro puntate e nel primo dei quattro appuntamenti, la protagonista sarà alle prese con un terribile omicidio. La puntata in questione sarà intitolata "Il colpo dell'angelo" e Fosca Innocenti, grazie al suo istinto e al suo fiuto nelle indagini, riuscirà a scoprire la verità sull'omicidio.

Fosca dovrà indagare sulla morte di un uomo durante una rapina

Nella prima puntata di Fosca Innocenti che andrà in onda venerdì 11 febbraio su Canale 5, la protagonista interpretata da Vanessa Incontrada si ritroverà alle prese con le indagini su una rapina in banca. Durante questo colpo, i rapinatori, non contenti di aver già preso tutto il denaro delle casse, cercheranno di rubare una valigetta appartenente al proprietario di un bar. Quest'ultimo, però, non vorrà cedere la sua valigetta e quindi ne nascerà una colluttazione, in cui l'uomo verrà ucciso dai rapinatori. Tuttavia, la guardia giurata presente sul luogo della rapina ucciderà uno dei rapinatori, mentre gli altri scapperanno via con il bottino.

Fosca troverà un indizio molto importante che darà una svolta alle indagini

La pm Perego farà forti pressioni sulla protagonista Fosca Innocenti, in quanto vorrà arrivare velocemente alla chiusura del caso. Il personaggio interpretato da Vanessa Incontrada riuscirà quindi a trovare un indizio molto importante.

In particolare, Fosca Innocenti scoprirà che un barbone ha assistito all'omicidio in banca.

Quindi, proprio per questo motivo, la protagonista vorrà andare fino in fondo alla vicenda e alla fine, grazie al suo fiuto nelle indagini, riuscirà a scoprire chi erano i nemici della vittima. Allo stesso tempo, il vice questore scoprirà una novità sulla vicenda del tutto inaspettata.

La protagonista della fiction, nella vita è una persona molto diffidente e ci tiene a tenere la sua sfera privata lontana dal lavoro.

Nonostante ciò, Fosca si avvicinerà sentimentalmente a Cosimo, personaggio interpretato da Francesco Arca, proprietario di un locale molto famoso nella città di Arezzo.

Non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata per scoprire ulteriori novità sulla nuova fiction targata Mediaset.