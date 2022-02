Nella 40^ puntata del GFVip, in onda lunedì 7 febbraio su Canale 5, c'è stato un confronto tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. Signorini ha mandato in onda una clip, in cui si sente la cantante lirica dire di non voler mandare in finale una donna di 44 anni in quanto già realizzata. Mentre l'ex Miss Italia ha spezzato una lancia a favore della coinquilina, Lorenzo Amoruso - compagno di Manila - è apparso infastidito.

Il precedente

Per capire lo sfogo di Lorenzo Amoruso, è giusto fare un passo indietro. Il 31 gennaio i "vipponi" hanno dovuto decidere quale concorrente mandare al televoto per ottenere un posto in finale.

Katia Ricciarelli ha deciso di optare per Davide Silvestri, scartando Manila Nazzaro. La cantante lirica ha spiegato all'attore la sua scelta: "Lei che possibilità ha di andare avanti?". Secondo la soprano, una donna di 44 anni con due figli e una carriera alle spalle non ha alcuna possibilità di andare avanti in un Reality Show.

Tali parole hanno provocato una reazione in Lorenzo. Il compagno di Nazzaro, su Instagram, ha spiegato di avere sempre giustificato la 76enne ma questa volta è diverso: "Devo dare ragione a coloro che ti hanno definito una donna arida". Infine, l'ex calciatore ha sostenuto che Katia sia una signora solamente sul suo status civile.

Il nuovo sfogo

In puntata, Manila dopo avere visto la clip ha cercato di giustificare le dichiarazioni di Ricciarelli.

Nel dettaglio, la 44enne ha spiegato che Katia quando è arrabbiata dice cose che non pensa. Dunque, Nazzaro non è apparsa infastidita dalla scelta della coinquilina.

Su Instagram, il suo compagno non ha gradito la presa di posizione della gieffina: "Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa". Come riferito dall'ex calciatore, Manila non ha mai accettato soprusi.

Dunque, la reazione pacifica avuta nella diretta del GFVip lo ha spiazzato: "Oggi non la riconosco più". Sulla base di quanto visto al reality show, Lorenzo non ha nascosto che forse potrebbe essersi sbagliato a valutare la compagna in un determinato modo.

Lorenzo prende le distanze dalla compagna

Dunque, Amoruso ha concluso il suo discorso con un messaggio criptico: "Mi prendo il mio tempo per riflettere".

Per chi non avesse seguito le dinamiche della casa più spiata d'Italia, Lorenzo Amoruso ha sempre difeso a spada tratta la sua compagna. Nel momento in cui c'era da fare una critica all'ex Miss Italia lo ha anche fatto. Per questo motivo che per molti telespettatori del GFVip, lo sfogo dell'ex calciatore è risuonato come un campanello d'allarme. A questo punto non è escluso che nella 41^ puntata Signorini non decida di fare chiarezza sulla vicenda legata a Manila Nazzaro.