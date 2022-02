Inizia gradualmente a prendere forma uno degli eventi più attesi per i telespettatori del medical drama più longevo e seguito del panorama televisivo internazionale. La diciottesima stagione di Grey's Anatomy, che riprenderà in America il prossimo 24 febbraio e in Italia il 23 marzo, sarà teatro dell'episodio numero 400 dell'intera serie. Un traguardo, quest'ultimo, a dir poco eccezionale che richiederà una trama all'altezza delle aspettative. E proprio sulla storyline che animerà quella che potrebbe coincidere con l'ultima puntata della diciottesima edizione si è espressa la showrunner.

Krista Vernoff, intercettata dai microfoni di TvLine, ha infatti confessato che quello dei 400 episodi sarà un grande evento da festeggiare.

Krista Vernoff getta le basi per l'episodio numero 400 di Grey's Anatomy e svela che potrebbe essere l'ultimo della stagione 18

Nei suoi ben diciassette anni di programmazione, Grey's Anatomy ha stupito il pubblico di tutto il mondo dando vita ad una serie di episodi speciali che hanno scandito l'enorme ed incontrastato successo della serie. Dopo aver raggiunto ed abbondantemente superato il record precedentemente imposto da E.R. - Medici in prima linea, che si è fermato a "soli" 331 episodi, il medical drama creato da Shonda Rhimes si appresta ad infrangere il muro delle 400 puntate.

L'evento, come facilmente prevedibile, richiederà un'adeguata preparazione e Krista Vernoff, attuale showrunner della serie, si sta già preparando ad onorarlo nel migliore dei modi. Parlando ai microfoni di TvLine, la sceneggiatrice ha inoltre auspicato che la messa in onda dell'ennesimo record potrebbe coincidere con l'ultima puntata della stagione in corso.

Emergenza sanitaria permettendo, infatti, Grey's Anatomy 18 potrebbe concludersi proprio con l'episodio 400, ossia il ventesimo dell'edizione 2021/2022. Queste, infatti, le parole della donna a tal proposito:"In realtà penso che l’ultimo episodio della nostra stagione sarà il numero 400, se non ci saranno ulteriori ritardi per il Covid e non finiremo con un episodio in meno, questa è un grande incognita".

La sceneggiatrice di Grey's Anatomy confessa che la puntata numero 400 sarà 'un grande evento'

Con la diciannovesima stagione già confermata, la sceneggiatrice di Grey's Anatomy è inoltre apparsa ben consapevole dell'enorme responsabilità scaturita dalla necessità di dar vita ad una trama all'altezza delle aspettative. L'ultimo grande traguardo raggiunto dal medical drama, quello dell'episodio numero 350, è stato teatro dell'udienza che ha restituito a Meredith Grey la licenza medica. Ancor prima, durante la puntata numero 300, la protagonista ha invece ottenuto il tanto agognato Harper Avery.

Quale sarà dunque la storyline principale che animerà la trama dell'ennesimo traguardo? A tal proposito Krista Vernoff è stata abbastanza vaga, ma ha assicurato che si tratterà di un grande evento: "Non faremo un musical cinematografico in bianco e nero, ma sarà un evento piuttosto grande, credo."

Queste, dunque, le uniche dichiarazioni in merito all'episodio numero 400.

In attesa di scoprire qualche particolare in più, chiudiamo ricordandovi che la prossima puntata di Grey's Anatomy 18 svelerà al pubblico il destino di Owen Hunt dopo l'incidente stradale che lo ha coinvolto.