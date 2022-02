Alex Belli torna a farsi "presente" nella casa del GF Vip. A poche settimane ormai dal fatidico ritorno nella casa più spiata d'Italia, questa mattina l'attore ha scelto di farsi sentire e lo ha fatto mandando un messaggio aereo per sua moglie, che non è passato inosservato.

Peccato, però, che la reazione di Delia non sia stata proprio delle migliori e la modella venezuelana non si è fatta problemi a rifiutare ancora una volta suo marito, confermando di fatto di essere in crisi e di non avere più certezza dei suoi sentimenti nei confronti di Alex.

Alex Belli manda un messaggio aereo a Delia al GF Vip

Nel dettaglio, la mattinata dei concorrenti protagonisti di questo GF Vip, è stata contrassegnata dal passaggio di questo aereo che Alex Belli, a pochi giorni dal suo ritorno nella casa di Cinecittà [VIDEO], ha scelto di mandare proprio a sua moglie.

"Delia sei l'unica donna della mia vita. Alex", è questo il messaggio d'amore che Alex ha scelto di affidare all'aereo che questa mattina ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip.

Peccato, però, che la reazione della modella non sia stata proprio delle migliori.

Delia, infatti, al passaggio di questo aereo non ha fatto i salti di gioia, così come magari si sarebbe aspettato Alex Belli che, questa volta, ha scelto di essere chiaro al 100% ed ha confermato di voler proseguire il suo percorso di vita al fianco della Duran e non di Soleil Sorge.

'Non sono contenta', Delia Duran spiazza e rifiuta Alex Belli dopo il messaggio aereo

"Non sono contenta. Amore anche io non capisco, non ci credo", ha sentenziato Delia senza troppi mezzi termini durante il confronto con Manila che ha cercato di capire perché non fosse contenta di questo messaggio aereo che le aveva fatto recapitare colui che, fino a prova contraria, ad oggi è suo marito.

"Però almeno è il primo passaggio, è una prima dimostrazione", ha aggiunto Manila Nazzaro, facendo presente il fatto che Alex Belli con questo messaggio aereo ha dato comunque una dimostrazione di quello che prova nei suoi confronti.

Delia provoca con Antonio al GF Vip

Cosa succederà a questo punto? Delia, dopo aver rifiutato per l'ennesima volta Alex, andrà avanti per la sua strada e quindi confermerà l'idea di chiudere con suo marito anche dopo che quest'ultimo varcherà la soglia della porta rossa del GF Vip per più giorni?

In attesa di scoprirlo, in queste ultime ore, Delia si è avvicinata pericolosamente anche al giovane Antonio Medugno, il tik-toker napoletano col quale si è scatenata in una serie di balli altamente provocanti che non sono passati inosservati agli occhi dei spettatori social di questa sesta edizione.