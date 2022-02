Alex Belli continua a essere al centro della scena del Grande Fratello Vip e, in queste ultime ore, si è reso protagonista anche di un episodio che non è passato inosservato.

Dopo una serata decisamente nervosa e tesa, l'attore ha perso le staffe anche nei confronti della regia. Alex ha 'sbroccato' verso chi in quel momento gestiva il reality show, stufo dei diversi rimproveri che aveva ricevuto assieme a sua moglie.

Alex Belli sbrocca con la regia del GF Vip

Nel dettaglio, la serata di sabato è stata particolarmente turbolenta e tesa all'interno della casa del GF Vip.

Alex Belli si è ritrovato al centro delle discussioni prima con Soleil Sorge e successivamente anche con sua moglie Delia.

Ad un certo punto, l'attore ha abbandonato la casa per rifugiarsi nella stiva della casa dove è stato raggiunto da sua moglie.

I due speravano di poter avere lì un ulteriore confronto, lontani dagli altri concorrenti di questo GF Vip, ma la reazione degli autori non è stata delle migliori.

Chi in quel momento si trovava in regia ha subito rimproverato Alex e Delia, chiedendo loro di tornare al più presto in casa e scatenando la reazione contrariata dell'attore.

Belli, infatti, si è subito rifiutato di rientrare di nuovo in casa e non si è fatto problemi a 'sbroccare' anche con la regia.

La regia rimprovera Alex Belli e lui non la prende bene (Video GF Vip)

"Alex, Delia dovete rientrare in casa", continuava a ripetere l'autore dalla regia del Grande Fratello Vip.

"Ma aspetta un attimo, ciccio, faccio un discorso qua. Tanto hai le telecamere, che ti frega?", ha sentenziato subito Alex, dimostrando di non voler rientrare in casa e quindi di non voler rispettare la richiesta che in quel momento veniva fatta dagli autori.

"Aspetta un attimo, non voglio stare in mezzo all'altra gente. Non posso andare a parlare in mezzo alla gente. C'hai le camere qua", continuava a dire Alex Belli, decisamente infastidito da questo atteggiamento della regia che chiedeva di rientrare al più presto in casa.

'Ma cosa ti cambia', sbotta Alex furioso anche con la regia del GF Vip 6

"Ma cosa ti cambia, mi metto a parlare qui. Gira le camere", ha continuato Alex, decisamente furioso anche nei confronti della regia e degli autori stessi che lavorano al GF Vip.

Insomma è stata una situazione di tensione quella che si respirava all'interno della casa di Cinecittà e, ancora una volta, il protagonista indiscusso è stato l'attore romano.

Pochi minuti prima, infatti, Alex era stato al centro di un acceso scontro anche con Soleil Sorge, tanto che la ragazza ha avuto un forte crollo emotivo, abbandonandosi a un pianto disperato.