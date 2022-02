Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiato il Nathaly Caldonazzo-gate. La gieffina avrebbe pronunciato nei giorni scorsi, frasi razziste contro le due sorelle Selassié. Peccato che gli autori, sino a questo momento, non abbiano mandato in onda il video incriminato. Dopo l'ultima diretta, Barù ha preso una decisa posizione minacciando di lasciare il reality qualora non venisse fuori la verità.

Al Gf Vip scoppia il caso Nathaly Caldonazzo, mistero sui filmati

Questa volta gli autori del Gf Vip e lo stesso Alfonso Signorini non potranno far finta di nulla.

Qualcosa di grave è evidentemente stato pronunciato da Nathaly Caldonazzo nei giorni scorsi. Alcuni gieffini l'hanno sentita con le proprie orecchie, altri per sentito dire. La stessa Nathaly ha ammesso che per ciò che ha detto potrebbe venire squalificata. Di certo se ne sono accorti anche gli autori visto che in questi giorni, hanno sempre censurato i dialoghi dei gieffini ogni qualvolta tornavano sull'argomento. Ed ecco scoppiare il Nathaly gate. I telespettatori sono all'oscuro del contenuto di queste frasi, reputate gravissime dai concorrenti. Cosa assurda è il fatto che Alfonso abbia cercato di sorvolare sulla questione nell'ultima diretta, senza però riuscirci. Sophie, Jessica e Lulù hanno tirato fuori la vicenda, facendo chiaramente intendere cosa abbia detto Nathaly di così grave.

Barù si espone sul Nathaly-gate: pesanti dichiarazioni in confessionale

Ed ecco che Signorini, per correre ai ripari, ha mandato un filmato. Peccato che non era quello il momento a cui si riferivano tutti quanti. Ed ecco che il conduttore, per uscite dall'impasse, ha promesso di recuperare i filmati con l'aiuto degli autori e della regia.

Un escamotage per prendere tempo? Sembra di sì. Ora, nessuno vuole puntare il dito contro Nathaly, ma perché censurare il tutto quando in questi mesi è andato in onda forse anche di peggio? Barù, che in questo Gf Vip non si fa certo problemi a dire ciò che pensa, dopo la puntata del 24 febbraio, si sarebbe lasciato andare a pesanti dichiarazioni in confessionale.

Lo ha riferito durante un colloquio con Davide e Sophie, sempre in merito al caso Nathaly.

GF, Barù minaccia di lasciare il gioco

Nel dettaglio, Barù avrebbe in qualche modo avvertito gli autori. In sostanza, avrebbe invitato la produzione a non coprire eventuali errori come sembra stia accadendo. Pertanto, il nipote di Costantino della Gherardesca, chiede che venga mostrata la verità. Insomma, se le frasi sono state dette, ci sarebbero anche i filmati e pertanto, per onor della verità, dovrebbero essere mostrati. Nel dettaglio, queste le parole di Barù: "Io l’ho detto in confessionale, che se hanno sentito delle cose spero che escano. Perché se non escono, sappiate che io vado fuori, sono pronto ad andarmene". Quindi, se nella prossima puntata non dovessero saltare fuori i video di Nathaly, lui sarebbe pronto ad uscire dalla porta rossa di Cinecittà.